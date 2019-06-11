體育
下一篇 上一篇

【國際友賽】新帥麥柏倫首戰出師不利　港足主場兩球不敵中華台北隊 (21:59)

港足在新帥麥柏倫首度領軍下，今晚在旺角場友賽中華台北。結果於上半場被客軍翼鋒陳浩瑋兩度攻破大門，終以0：2落敗，52年來首次在國際賽不敵對手。

受持續驟雨影響，球場部分位置出現積水，令兩隊難以如預期般傳球組織。開賽10分鐘，客軍入籍兵朱恩樂接應傳中近射，被港足門將葉鴻輝托出底線。港隊於24分鐘有射手艾力士因傷退下火線，由首獲國際賽「喼帽」的陳廣豪入替。34分鐘，中華台北在一次反擊中，由陳浩瑋在左路起腳射破港隊大門領先。41分鐘，鞠盈智美妙挑傳，陳廣豪突破越位後推大位起腳，僅僅柱邊出界。上半場補時階段，陳浩瑋在右路個人突破，港隊後防未能及時制止，令對方再度建功，半場港隊落後兩球。

換邊後港隊換入黃威加強攻力，並採取更直接的踢法尋找入球機會，不過兩軍其後戰况膠着，未有太多具威脅埋門。港隊於下半場中後段先換入孫銘謙及陳晉一，令大港腳在賽事中首次出現「千禧後」球員。客軍之後有李茂僅後備上陣8分鐘，便領兩黃一紅被逐，但無阻中華台北隊取得自1967年後，對香港的首勝。麥柏倫則繼加利韋特後，成為另一名首戰主場出師不利的港足教頭。

其他報道：【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝

其他報道：【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3 杜蘭特負傷復出再傷 為隊友取勝感安慰

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 友誼賽 港足 香港隊 台灣 中華台北隊

上 / 下一篇新聞

【環法】4屆冠軍富美練習時炒車重創腿骨　緣盡今屆環法
【環法】4屆冠軍富美練習時炒車重創腿骨　緣盡今屆環法
【圖輯：福布斯收入榜】美斯年收10億　首膺體壇年度吸金王　偕C朗尼馬包辦三甲
【圖輯：福布斯收入榜】美斯年收10億　首膺體壇年度吸金王　偕C朗尼馬包辦三甲
【世盃外】澳門隊長去信國際足協促重辦賽事　稱足球不是辦公室遊戲
【世盃外】澳門隊長去信國際足協促重辦賽事　稱足球不是辦公室遊戲
【環地中海泳賽】港將何詩蓓添金兼破香港紀錄　今晚400米自由泳再衝獎牌
【環地中海泳賽】港將何詩蓓添金兼破香港紀錄　今晚400米自由泳再衝獎牌
【港超】法比奧證元朗保留防線班底 飛馬中場胡晉銘離隊尋新挑戰
【港超】法比奧證元朗保留防線班底 飛馬中場胡晉銘離隊尋新挑戰
【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員
【港足】主場友賽兩球負中華台北隊　港足總CEO溫達倫：新帥需時了解球員
【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞
【歐國盃外圍賽】無鋒陣德軍主場大勝　紐亞37場不失超越「黑燕子」美亞
【國際友賽】孫銘謙偕陳晉一成首對千禧後大港腳　為落場氣氛感震撼
【國際友賽】孫銘謙偕陳晉一成首對千禧後大港腳　為落場氣氛感震撼
【美洲盃】尼馬身價暴跌近億歐元　PSG今夏若放人勢蝕讓
【美洲盃】尼馬身價暴跌近億歐元　PSG今夏若放人勢蝕讓
【逃犯條例】港足旺角場友賽中華台北隊　球迷噓國歌舉「反送中」標語
【逃犯條例】港足旺角場友賽中華台北隊　球迷噓國歌舉「反送中」標語
【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝
【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝
【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3　杜蘭特負傷復出再傷　為隊友取勝感安慰
【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3　杜蘭特負傷復出再傷　為隊友取勝感安慰
【歐國聯】英瑞季軍戰無頒獎禮　修夫基：一袋銅牌放在更衣室　B施華膺賽事最佳球員
【歐國聯】英瑞季軍戰無頒獎禮　修夫基：一袋銅牌放在更衣室　B施華膺賽事最佳球員
【NBA總決賽】勇士確認杜蘭特復操　或有望作客速龍救亡
【NBA總決賽】勇士確認杜蘭特復操　或有望作客速龍救亡
【港足】新帥麥柏倫明首領軍友賽台北　承諾有6個調動　目的給予年輕球員機會
【港足】新帥麥柏倫明首領軍友賽台北　承諾有6個調動　目的給予年輕球員機會
【歐國聯】葡萄牙挫荷蘭奪標　C朗自覺像18歲　「只要有力量，仍踢國際賽」
【歐國聯】葡萄牙挫荷蘭奪標　C朗自覺像18歲　「只要有力量，仍踢國際賽」
【世盃外】國際足協取消澳門作客斯里蘭卡　或就客軍棄權罰款禁賽　梁嘉恆以沒尊嚴為由退隊
【世盃外】國際足協取消澳門作客斯里蘭卡　或就客軍棄權罰款禁賽　梁嘉恆以沒尊嚴為由退隊
【F1加拿大站：有片】維迪疑阻咸美頓　被罰時失冠　賽後狠批裁判盲了
【F1加拿大站：有片】維迪疑阻咸美頓　被罰時失冠　賽後狠批裁判盲了
【摩納哥泳賽】港將何詩蓓再連破自由泳港績　偕歐鎧淳奪2金1銀1銅收官
【摩納哥泳賽】港將何詩蓓再連破自由泳港績　偕歐鎧淳奪2金1銀1銅收官
【港超】港足先生伊高沙托尼落實離大埔　高薪投爭標對手富力
【港超】港足先生伊高沙托尼落實離大埔　高薪投爭標對手富力
【法網】拿度盤數3：1挫堤安姆　12奪法網男單冠軍
【法網】拿度盤數3：1挫堤安姆　12奪法網男單冠軍