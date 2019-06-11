【國際友賽】新帥麥柏倫首戰出師不利　港足主場兩球不敵中華台北隊 (21:59)

受持續驟雨影響，球場部分位置出現積水，令兩隊難以如預期般傳球組織。開賽10分鐘，客軍入籍兵朱恩樂接應傳中近射，被港足門將葉鴻輝托出底線。港隊於24分鐘有射手艾力士因傷退下火線，由首獲國際賽「喼帽」的陳廣豪入替。34分鐘，中華台北在一次反擊中，由陳浩瑋在左路起腳射破港隊大門領先。41分鐘，鞠盈智美妙挑傳，陳廣豪突破越位後推大位起腳，僅僅柱邊出界。上半場補時階段，陳浩瑋在右路個人突破，港隊後防未能及時制止，令對方再度建功，半場港隊落後兩球。

換邊後港隊換入黃威加強攻力，並採取更直接的踢法尋找入球機會，不過兩軍其後戰况膠着，未有太多具威脅埋門。港隊於下半場中後段先換入孫銘謙及陳晉一，令大港腳在賽事中首次出現「千禧後」球員。客軍之後有李茂僅後備上陣8分鐘，便領兩黃一紅被逐，但無阻中華台北隊取得自1967年後，對香港的首勝。麥柏倫則繼加利韋特後，成為另一名首戰主場出師不利的港足教頭。

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