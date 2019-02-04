【歐國盃外圍賽】「準新郎」拉莫斯極刑得手創紀錄　狂牛兵3：0挫瑞典隊4戰全勝 (18:04)

西班牙隊今晨在歐洲國家盃外圍賽F組主場以3：0大勝瑞典隊，賽後4戰全勝得12分領前，拋離隨後的瑞典隊及羅馬尼亞隊5分，出線形勢大好。此役射入12碼的沙治奧拉莫斯的國際賽入球增至20個，平了「鬥牛軍」名宿沙拉的紀錄，若再多入兩球，更可追平阿根廷名宿巴薩里拉，成為歷來最多入球的後衛。
西班牙至64分鐘才打破僵局，沙治奧拉莫斯主射12碼一針見血，亦是這名33歲隊長今季連續11次操刀極刑得手。艾華路莫拉達在85分鐘亦入12碼，加上22歲的皇家蘇斯達中場奧耶沙巴爾的87分鐘埋齋入球，令去年世界盃8強球隊瑞典淨吞3蛋而回。
皇家馬德里「喼頓」拉莫斯賽後成為焦點，事關已為西班牙隊披甲14年和上陣165次的他，已將國際賽入球增至20個，平了西班牙射手榜第11位的沙拉，只少排第10的另一名宿米高1球，若再添3球，更可超越帶領阿根廷隊奪得1978年世界盃冠軍的隊長巴薩里拉，成為入球最多的守衛。
此外，將在周六舉行婚禮的拉莫斯再上陣兩次，亦可平了前國家隊隊友門將卡斯拿斯的上陣167場紀錄。拉莫斯上場建功，助西班牙隊在歐國外作客大勝法羅群島4：1後，個人國際賽勝仗已增至122場及趕過「聖卡斯」，今仗挫瑞典隊的第123場勝仗只屬錦上添花。
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