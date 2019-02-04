【NBA總決賽：有片】勇士險勝速龍追成2：3　杜蘭特負傷復出再傷　為隊友取勝感安慰 (16:41)

背水一戰的勇士，今早有已養傷1個月的球星杜蘭特復出，惟負傷上陣的他雖表現出色，上陣12分鐘攻入11分，3分球3投全中，惟在次節初段一次控球時觸傷右腳舊患倒地，被迫退下火線。及後兩軍拉鋸，一直稍為領先的勇士，在第4節中段被主隊球星利安納連入10分反超，最多一度落後6分。不過末段勇士「浪花兄弟」史堤芬居里及基利湯臣發威，合力攻下3記3分成為關鍵，而速龍在完場前雖藉對手中鋒卡辛斯失誤獲得最後一擊機會，但勇士防守力逼下，盧利在零角度射3分不中，終勇士以1分優勢險勝，場數追成2：3，下仗將在香港時間本周五（6月14日）早上9時上演。

賽後勇士主帥卡爾坦言對杜蘭特傷出感震驚：「當他離場時我感到震驚和難過，他在場上的精神振奮了球隊上下每一個人。」而湯臣則明言將為杜蘭特而戰，「每次搶球時我都會想起他，大家都明白他是多麼希望能復出，我們會為他戰爭到底」。而杜蘭特亦在社交網留言道：「我不想說謊，現在我的心傷透了，但看到我的兄弟拿下這場勝利，感覺就像重生一樣。」

外界亦紛紛向杜蘭特致敬，韋迪指「我是他的粉絲，他明知自己不行仍堅持為了兄弟而戰，這就是體育，這就是愛！」連曾在杜蘭特離開雷霆後出言諷刺的前隊友簡達，亦留言稱「向他致敬，祝早日康復！」

另外，效力黃蜂的「法國跑車」柏加宣布退役。這名37歲名將在2001年以在選秀會以首輪第28位加盟馬刺，效力該會17年間與鄧肯及真路比利合組「GDP」鐵三角，助球隊拿下4座總冠軍，而個人除了4次入選全明星賽外，亦曾在2007年榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

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