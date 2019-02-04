【歐國聯】英瑞季軍戰無頒獎禮　修夫基：一袋銅牌放在更衣室　B施華膺賽事最佳球員 (23:56)

英軍在季軍戰4次射中楣柱兼曾食詐糊，最終只憑互射12碼擊敗瑞士隊，比世界盃更進一級。不過相比在去年世界盃場上恭賀比利時隊，他們這次並未得到相同待遇。英國《衛報》等指歐洲足協只將一袋銅牌放在更衣室。主帥修夫基亦表現不悅：「很諷刺，我們再戰一場季軍戰，終於贏了，而竟然不在球迷面前領獎。（獎牌）基本上就是掉給我們。」他表示對連續兩個大賽只能爭季軍絕不滿足，又認為球隊值得法定時間勝出。

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賽會亦公布賽事最佳11人，即使英軍贏出季軍戰，仍只得門將比克福特1人入選，反觀殿軍瑞士隊卻有兩名後衛獲表揚，冠軍葡萄牙與亞軍荷蘭則各有4人在名單上，其中葡萄牙的曼城球星貝拿度施華當選最佳。

歐國聯最佳11人

位置 球員（球隊）

門將 比克福特（英格蘭）

後衛 奇雲麥巴布（瑞士）、文路爾艾簡治（瑞士）、馬菲斯迪歷特（荷蘭）、魯賓戴亞斯（葡萄牙）、拉菲爾古里路（葡萄牙）

中場 法蘭基迪莊（荷蘭）、迪魯恩（荷蘭）、貝拿度施華（葡萄牙）

前鋒 迪比（荷蘭）、基斯坦奴朗拿度（葡萄牙）

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