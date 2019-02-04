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【港足】新帥麥柏倫明首領軍友賽台北　承諾有6個調動　目的給予年輕球員機會 (21:41)

港足新帥麥柏倫自4月起上任62天後，明晚將首度領軍，在旺角場迎戰世界排名高16位的中華台北。港足在兩軍近5次交手中取得全勝，這名芬蘭籍主帥揚言會給予年輕球員機會，並會盡可能用盡所有換人名額，從而看到更多球員發揮。

港足今日在驟雨突襲之下進行賽前最後操練，麥柏倫之後在賽前記者會表示， 部分球員雖有輕傷在身，但明晚均可披甲。他又稱球隊準備時間有限，故不會在踢法上有太多的期望：「我們當然想如訓練般展示機動的傳球，但球員們只集合訓練了數天，所以不在該方面要求太多，然而希望他們能展現絕對的態度和決心，為球隊帶來好開始。」

在任內首份大軍名單帶來多名新面孔，徐宏傑、茹子楠等U23小將或有望以正選姿態上陣。麥柏倫稱定必給予年輕球員機會，不過拒絕透露更多細節：「我們在場上可作出6個調動，希望能讓更多球員上陣，雖然有時換人需視乎戰况，但還是要給他們上場才能看到他們的表現及作出回饋。」至於巴西裔射手辛祖的意外落選，麥帥在解釋決定時指出，今次友賽冀觀察不同類型的球員，表明辛祖的落選與實力無直接關係，並已跟對方溝通，稱港隊的大門仍會為他打開。

麥柏倫亦在記者會透露，隊長一職將繼續由黃洋擔任。這名去年帶領港足躋身東亞錦決賽周的中場表示，入選的年青球員在訓練中展現拼勁，使有經驗的球員都充滿信心，預料會明晩球隊會以主攻的足球報答球迷。他又指陣中球員非常珍惜代表香港的機會：「在香港踢球不會令你富有，但入選港隊的經歷會令你的足球生涯和精神層面更富有。相信新球員會好好的表現自己。」

至於昨天早上抵埗的客軍，陣中有陳柏良、王睿及陳庭揚先後征戰香港頂級聯賽。曾於2011年效力天水圍飛馬半季的陳柏良表示，球隊來港「不是來旅遊」，會在明晚的比賽全力爭取佳績。他又認為王睿及陳庭揚在征戰港超後有更豐富的比賽經驗，信心也得到提升。

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