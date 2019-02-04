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【歐國聯】葡萄牙挫荷蘭奪標　C朗自覺像18歲　「只要有力量，仍踢國際賽」 (20:31)

干卡路古亞迪斯一箭定江山，令葡萄牙隊今晨在首屆歐洲國家聯賽決賽，主場以1：0擊退荷蘭隊，繼2016年歐洲國家盃後，再於國際大賽封王，而且取得明年歐國盃決賽周入場劵。葡軍的34歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）賽後強調，仍覺自己擁有18歲時的熱誠，並稱「只要有力量和動力，仍會代表葡萄牙出賽」。

較荷蘭多一天休息的葡萄牙，此役由C朗掛帥，與貝拿度施華及干卡路古亞迪斯合作攻堅，全場43%控球率雖較少，但18次攻門4「中框」，將4射僅1中的荷蘭比了下去。全場唯一入球在60分鐘出現，古亞迪斯接應貝拿度施華左路橫傳後勁射，「橙軍」門將施利臣左手拍入，令球隊嘗到45年來5次國際大賽決賽第四度飲恨。

C朗說：「感謝上帝，葡萄牙近年連續兩次奪標。歐國聯冠軍看來或者來得輕易，其實是相當困難，這是關乎很多的奉獻和意願。我想球員是值得獲得掌聲的。」被問及續戰國際賽？他說：「只要有力量和動力，仍會代表葡萄牙出賽。當我與國家隊一起時，便覺像回家般。我已代表國家出賽16年，但仍覺擁有18歲時的熱誠。我定會為國家做到最好，協助球隊贏得更多錦標。」

葡軍教練費蘭度山度士則說：「葡萄牙成為首屆歐國聯冠軍已寫入史冊。這賽事將成為經典，因它屬於歐洲大家庭的比賽。我們現在要做的是繼續努力，追求更多目標。」至於榮膺這賽事最佳球員的貝拿度施華也說：「我非常高興和自豪。這是我為國家贏得的首個冠軍。多謝葡萄牙國民，這個晚上屬於葡萄牙。」

荷蘭主帥朗奴高文則總結道：「儘管功虧一簣，但己隊已為未來積累豐富經驗。我們這一年間雖取得巨大進步，但這仗欠奉的攻力必須增強。」隊長華基爾雲迪積克則敦促隊友「必須繼續昂首闊步前進」。

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