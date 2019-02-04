【世盃外】國際足協取消澳門作客斯里蘭卡　或就客軍棄權罰款禁賽　梁嘉恆以沒尊嚴為由退隊 (19:23)

澳門隊首回合在珠海的中立場1：0擊敗斯里蘭卡隊，但澳足總其後以斯里蘭卡安全為由，拒派隊作客踢次回合，亦未能改至中立場。斯里蘭卡足總指，收到FIFA通知取消賽事，執法球證等將今日離國。聲明重申該國安全，能舉辦任何國際性比賽，「斯里蘭卡隊將晉級次圈分組賽（40強賽），只待FIFA未來數周確認」。FIFA未公布正式賽果，但一般而言，棄權一方將以0：3落敗；換言之，澳門兩回合計或以1：3反負而止步，甚至會因此被罰款及在未來大賽禁賽。

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效力港超理文的澳門前鋒梁嘉恆說，球員就今次事件上，已在可做的範圍上盡最大努力，「直到最後一刻，今午4時都想過直接登機飛往當地（斯里蘭卡），什麼方法都試過，已無悔。失望一定會有，但不能夠每天都失望」。

梁嘉恆重申，短期內不會再代表澳門隊出賽，「現階段未知亞洲足協會給澳門隊甚麼處分，我自己短期內都不會再代表澳門隊比賽，因為今次事件，讓我覺得為這支球隊踢球已沒有什麼尊嚴」。他又透露，今午部分澳門隊球員有跟澳門足總主席鍾國榮會面，對方多次強調取消出征是基於球員人身安全，最終雙方還是未能達成共識。

斯里蘭卡首都科倫坡在復活節期間曾發生恐襲，逾700人死傷，港府至今仍對當地發紅色外遊警示。

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