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【F1加拿大站：有片】維迪疑阻咸美頓　被罰時失冠　賽後狠批裁判盲了 (18:12)

世界一級方程式賽車（F1）加拿大站出現爭議賽果。維迪首先衝線，但裁判認為他一次阻擋平治車手咸美頓犯規，被罰加5秒而失冠。他賽後不忿，對調冠、亞軍位置牌，炮轟裁判盲了，法拉利車隊則表示會為賽果上訴至國際汽聯（FIA）。

維迪早一日在排位賽打破平治開季6場至今的壟斷，70圈的正賽亦在起步守住頭位。但到第48個圈，他在3號彎輕微失誤，鏟上草地，4號彎重返賽道時險與外檔的咸美頓碰撞。即使他首先衝線，裁判認為他在事件中違規，在其完成時間加5秒。維迪最後10圈未能拋開咸美頓，最終判罰後落後對方3.658秒得亞軍，另一法拉利車手陸奇尼得季軍。

維迪在比賽末段透過無線電向車隊表示無路可逃，斥賽會「從我們手上搶走了比賽」，完賽後更說：「要瞎子才會認為鏟上草地仍可控制戰車。我很幸運沒有撞牆，還要逃到哪裏去？我要說這是一個充滿錯誤的世界，完全不公平。」這名德國籍4屆世界冠軍回到維修站後，更對調與咸美頓的位置牌表示不滿，有車迷亦在頒獎禮喝倒采。賽會的報告重申維迪不安全重返賽道，咸美頓需閃避是判罰主因，亦在維迪的賽車執照中扣兩分。

前世界冠軍畢頓在電視台賽後分析時表示，個人意見是傾向不用判罰，認為對一般車迷而言，賽會判罰改變賽果會感失望。法拉利車隊則告知FIA，將會就裁決上訴。而咸美頓贏得個人今季第5個分站後，趁對友今站落後50秒得第4，總成績領先對方29分，維迪則再落後33分。

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