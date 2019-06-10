【港超】港足先生伊高沙托尼落實離大埔　高薪投爭標對手富力 (15:17)

應屆港超冠軍大埔今早復操，以準備本月餘下兩場亞協盃I組賽事，同時宣布應屆香港足球先生伊高離隊他投，不會出戰本月19日對傑志及26日作客台北航源的賽事。

應屆港超亞軍富力R&F，隨後落實已跟伊高達成協議簽約，稱伊高來投將增強球隊陣容深度，協助球隊來季港超爭取佳績。廣州富力副董事長黃盛華早前透露，富力R&F來季班費將加碼達4000萬至5000萬港元。有傳富力今次挖角，向伊高開出月薪高達25萬港元。

其他報道：【法網】拿度盤數3：1挫堤安姆 12奪法網男單冠軍

伊高來港效力和富大埔兩季，各賽事共上陣58場賽事，累積29個入球兼36次助攻，包括今季攻入12球及多達21助攻的「雙雙」數據，協助大埔首奪港超冠軍，個人更榮獲香港足球先生及入選最佳陣容等成「4料得主」。

大埔主教練李志堅（堅sir）說，伊高在上月初提早一輪聯賽封王後，向會方表達意願，他亦感謝對方貢獻及尊重其決定：「他在球隊的重要作用在這兩季有目共睹，但球員若有更好發展，會方亦只好尊重他的決定。」堅sir補充，考慮到球隊已在亞協分組賽出局，部分或在季後離隊的球員，亦不會出戰餘下兩場分組賽，但稱目前人腳尚足夠應付，包括會給今季較少上陣的本地球員機會，「即使無緣晉級亦要爭取最佳成績。」

其他報道：【歐國聯】三獅4射門框兼食詐糊 季軍戰射12碼挫瑞士隊