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【歐國聯】三獅4射門框兼食詐糊　季軍戰射12碼挫瑞士隊 (23:55)

英格蘭隊雖4次射中門框兼曾食詐糊，但仍憑互射12碼擊敗瑞士隊，奪得歐洲國家聯賽季軍。而葡萄牙隊在基斯坦奴朗拿度（C朗）帶領下，將在主場迎戰有華基爾雲迪積克坐鎮的荷蘭隊，力爭首屆歐國聯冠軍。

針對4強不敵荷蘭隊，大部分熱刺及利物浦球員在決賽先列後備，英軍主帥修夫基以祖高美斯及艾歷迪亞「擔正」，取代上場犯錯失球的史東斯及巴克里。同樣復任正選的哈利卡尼開賽兩分鐘窄位笠射中楣，下半場則有瑞士隊守將法比安舒哈曾解圍中柱。瑞士隊在翼鋒梳頓沙基利傷出後縮後防守，後備入替卡尼的英軍前鋒哥林威爾遜在84分鐘原本補中破門，但VAR（視像裁判）檢視後，指他在迪利阿里頭槌頂中楣之前犯規，入球無效下雙方法定時間維持0：0戰果。英軍加時再有史達寧罰球中楣，最終互射12碼贏6：5得季軍。

兩軍球員今日起放暑假，最快9月才會歸隊服役。有傳英軍屆時不再由修夫基領軍，但他否認接掌車路士：「現在不可能離開，我只想着明年歐國盃，助球隊發揮最大潛力。」

決賽周日（10日）凌晨2時45分開賽，由葡萄牙隊主場迎戰荷蘭隊。焦點之一是基斯坦奴朗拿度（C朗）與華基爾雲迪積克的矛盾對決，橙軍主帥朗奴高文有信心雲迪積克加上馬菲斯迪歷特扼守中路，能凍結C朗。葡軍的費蘭度山度士則表示，34歲的C朗在2022年世界盃仍會是球隊核心。

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