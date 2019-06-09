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【法網】曾因壓力棄網球轉打板球　澳籍新星巴迪首奪大滿貫創歷史 (18:54)

離開，是為了回來。澳洲籍新星巴迪曾經放下球拍，用上18個月去思考人生方向，卻在2016年回歸網球場。23歲的她今晨輕取捷克籍對手禾祖素娃，首奪法國網球公開賽女單冠軍，世界排名亦將跳升至第2位，賽後慶幸當初做了最正確決定，重新享受網球樂趣。

因頭場男單4強受天雨影響，女單決賽延至今晨才開戰。巴迪面對同樣是大滿貫決賽新丁的禾祖素娃，首盤先以6：1拔頭籌，第2盤首局即破發，最終以6：3奠勝，以直落兩盤勇挫對手，在法網紅土場首度捧起大滿貫獎盃。23歲的她更是自1973年以來，首名於法網稱后的澳洲籍球手。

巴迪領獎後緊緊擁抱獎盃，不擅長泥地場的她坦言，難以相信自己能夠奪標。賽後被問及當初曾放棄網球，她稱：「當時我受到壓力，找不到人生方向，於是轉去打板球。我在那裏得到很多，現在依然與隊友聯絡，但我從沒說過從此不打網球。」

巴迪在15歲奪得溫布頓女子青年冠軍，成長期險被壓力拖垮的她，經板球生活調整情緒後，在2016年重回離開了18個月的網球場。她稱：「即使決定回來，我也沒想過能奪法網冠軍，只是想回來享受打球，最終我做到了。」賽前世界排名第8的她，明日將躍升為世界二姐，僅次日本籍球星大坂直美。她將短暫休息與慶祝，然後飛往英國備戰7月開打的溫網。

而匈牙利籍球手巴保絲伙法國籍的米拉丹露域，在女雙決賽以直落兩盤擊敗中國籍的鄭賽賽／段瑩瑩。米拉丹露域將升上女雙世界第一，其男友堤安姆則在今晚出戰拿度，爭奪男單錦標。

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