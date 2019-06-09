【歐國盃外圍賽】世盃冠軍法國隊吞土軍兩蛋　迪甘斯：遭摑一巴掌 (17:38)

法國隊之前兩場歐國外全勝，今仗對比去夏世界盃決賽，正選11人只缺少受傷的尼高路簡迪與盧卡斯靴南迪斯，但64%控球率換來4次射門，包括基沙文的頭槌在內，全數未能威脅主隊土耳其的大門，是近10年來首次，法國隊亦是4年來首次半場失兩球。土耳其隊憑中堅卡恩阿耶漢，及前鋒辛基斯安達上半場的入球，以2：0爆冷獲勝，賽後3戰全勝，排H組榜首。

前鋒基利安麥巴比全場22次失去控球，與中場保羅普巴等備受批評，法國隊主教練迪甘斯賽後警告一眾世盃冠軍球員要清醒：「當全隊的表現如此漫無目的，是完全沒得着。我們得到一記耳光，會回去好好分析。」暫列H組第2的法軍，將在周三凌晨作客弱旅安道爾隊。

其餘列強則順利贏波。世界第一的比利時隊有隊長夏薩特第100次為國家隊上陣，阿特蘭大守將卡斯泰尼則攻入國家隊首球，加上梅頓斯及盧卡古的入球，在I組以3：0擊敗哈薩克隊。比軍的下仗對手蘇格蘭隊，則憑隊長安德魯羅拔臣射入世界波，以2：1險勝塞浦路斯隊。同組的俄羅斯隊則以9：0大炒「魚腩」聖馬力諾隊。此外，C組德國隊與J組意大利隊，分別淨勝白羅斯隊及希臘隊，保持外圍賽全勝。

其他報道：【摩納哥泳賽】何詩蓓挫奧運冠軍賀素奪金 偕歐鎧淳分途破塵封6年港績

其他報道：【世盃外】澳門足總拒作客斯里蘭卡 梁嘉恆等48球員聯署反對 或退隊抗議