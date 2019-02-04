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【世盃外】澳門足總拒作客斯里蘭卡　梁嘉恆等48球員聯署反對　或退隊抗議 (16:13)

澳門足總近日宣布，基於安全理由，拒絕周二作客斯里蘭卡隊，放棄這場世界盃亞洲區外圍賽首圈次回合賽事，並於今日開記者會重申維持決定。澳門隊將成首支2022年世界盃外圍賽出局的球隊，澳門48名足球員聯署，表明若最終未能參賽，將不再代表澳門隊出戰。澳足總稱尊重球員行動，但不作任何評論。

事件引起澳門足球隊、U23及U18梯隊共48名球員聯署，包括效力港超理文的前鋒梁嘉恆。聯署信表明球員願意到斯里蘭卡比賽，不希望放棄難得的晉級機會，要求澳門足總尋求方案，否則將不再代表澳門比賽。梁嘉恆表示，澳門足球風氣本來已不太熾熱，成為職業球員到海外比賽是十分難得，坦言經過這件事後，澳門足球在未來5至10年都會處於「黑暗時期」。他認為，澳足總拒出戰或與保險問題有關：「當地有旅遊警示，但未達最高級別，過往如4年前港足作客馬爾代夫，最終亦能如期成行，相信仍有保險公司願意承包，但價格或較高，希望足總就此與保險公司協調。」

澳門足球隊早前在世界盃外圍賽亞洲區首圈首回合，因澳門運動場維修，已將主場賽事改在中立場珠海舉行，最終以1：0小勝斯里蘭卡隊，有望繼2002年後再次殺入世盃外次圈。澳門原定今日出發作客斯里蘭卡備戰次回合，但澳足總昨晚發聲明，指基於當地局勢不穩，考慮球員人身安全問題，加上經逾一個月斡旋，斯里蘭卡足總拒改至中立場舉行，只能決定放棄出征。

澳足總今午開記招，足總主席鍾國榮重申，雖然斯里蘭卡足總稱會保障澳門足隊安全，但足總擔心出現不能預計情况，認為沒有任何事可凌駕於職球員人身安全之上，故維持退賽決定，冀各界體諒，又指若日後國際足協就此處分，足總亦會接受。鍾補充，對球員行動只能表示尊重，不作任何評論。

斯里蘭卡足總回應，國際足協及亞洲足協已派員評估當地可提供安全環境比賽，當地政府亦派出軍方和警察特別保護澳門球員，確保客軍人身安全，並強調世盃外主場賽事的重要性而拒絕改中立場。澳門立法會議員蘇嘉豪舉行記者會，出席澳門足球隊成員包括梁嘉恆、張海山、林毅東及何文輝。他們表示球員將簽署聲明文件，向足總表明願意自行負責一切生命安全或財產損失，全力爭取參與比賽的最後機會。若最終足總仍不改變棄賽決定，4名出席記招的球員表明將退出澳門足球隊。

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