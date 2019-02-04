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【名宿賽】紅軍名宿捧歐聯獎盃氣球慶祝　荷西安歷基在港獻「復出」第一次 (20:44)

利物浦名宿隊今午在香港大球場以3：2險勝多蒙特名宿隊，最終吸引14839人入場。賽後紅軍名宿借了球迷的歐聯獎盃形狀氣球，高舉慶祝今仗勝利及歐聯6度封王。而今仗任隊長的丹尼爾艾格，完場後這丹麥中堅赤膊上陣，為場邊球迷簽名甚受歡迎。而去年確診腦癌的荷西安歷基，亦是病癒後首為利物浦名宿隊上陣，在港獻上第一次。

去年中確診腦部有腫瘤的荷西安歷基，今年初進行手術後漸康復，今仗是他病癒後首次代表利物浦名宿隊上陣，最終這33歲西班牙籍左閘上陣近半場時間。首次與紅軍傳奇同行的他，賽後笑言今日香港炎熱天氣跟西班牙接近，享受與一班舊隊友相聚的時刻：「我們彼此住在不同地方，所以不能經常聚舊，很高興能再看見他們，大家互相聊聊天。」利物浦早前第6度奪得歐聯冠軍，他透露當時身在馬德里見證，稱能想像到在陣紅軍球員有多興奮。他亦透露近况，稱目前已投身足球經理人行業，暫不會考慮向教練方面發展。

而跟荷西安歷基並肩作戰4季、英格蘭隊前國腳右閘格連莊臣，亦喜見對方戰勝癌魔重返球場，認為他過去經歷了艱苦的一年。格連莊臣年初才以34歲之齡掛靴，他稱傳奇賽的強度相對較低，而自己退役後亦有保持狀態，故體能足夠應付。

至於落敗的多蒙特名宿隊，守將奧禾莫耶拉表示天氣頗為濕熱，雖不幸地落敗，但享受熾熱氣氛，相信也令球迷滿意。他承認，一眾球員對扳平後立即失半場笠死一球感不悅及失望，稱紅軍今仗是較幸運一方：「有時你有運氣，有時沒有，最終我們沒有足夠機會取勝。今次是利物浦獲勝，下次我們會再次嘗試勝利。」他續道，雖有眾多紅軍球迷，但仍看見有不少「蜜蜂兵」球迷，故他們也很享受比賽其中。

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