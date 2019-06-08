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【轉會】夏薩特8.8億「上艦」　跟隨施丹麾下圓童年夢 (19:17)

皇家馬德里今晨正式宣布比利時隊翼鋒夏薩特由車路士來投，成為施丹重組銀河艦隊的核心。在法甲里爾出道的夏神曾多次表示仰慕施丹，更曾說支持法國隊，但最終選擇代表出生地比利時出戰國際賽。

夏薩特現時身處比利時隊訓練營，明晨將與比軍在歐洲國家盃外圍賽迎戰哈薩克隊，再在3日後對蘇格蘭隊。皇馬聲明指他之後才會到馬德里作體檢，雙方簽約5年。夏薩特將在下周四亮相班拿貝球場，有傳他將繼承魯爾、基斯坦奴朗拿度穿過的7號球衣。皇馬與車路士的聲明未提及轉會費，但此前各大傳媒披露交易作價8850萬鎊（約8.8億港元），連同獎金及附加條款可達1.5億鎊（15億港元）。皇馬之前已花逾億歐元，分別簽入後衛艾達米列達奧及前鋒盧卡祖域。

而在轉會落實後，球迷亦翻夏薩特的舊照，其中一張是他與弟弟杜根夏薩特及基利安夏薩特同穿法國隊10號球衣，施丹於1998年領「高盧雄雞」首奪世界盃冠軍，法國隊在上年再搔20年之癢，4強曾擊敗有夏薩特在陣的比利時隊。賽前夏薩特說：「我們在1998年世界盃的時代成長，當時法國球員較比利時好，所以都支持法國隊而非比利時隊。我們會覺得自己是比利時人，但支持法國隊。」

現年28歲的夏薩特於2005年加入法甲里爾青年軍，2012年轉投車路士，數年前亦曾在另一訪問中說：「我是99%比利時人，另外1%是法國人。」

另外，皇馬今日亦發布新球衣，盛傳離隊的翼鋒加里夫巴利在宣傳照中。

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