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【名宿賽】球迷毋懼高溫大球場見證　科拿12碼助紅軍挫蜂兵 (18:06)

利物浦與多蒙特名宿今午於香港大球場合演傳奇賽，雖然氣溫高達攝氏31度，仍無阻過萬名球迷入場見證一班昔日名將的風采。結果紅軍傳奇下半場憑科拿的12碼，以3：2小勝對手，報回去年交手敗仇。

兩軍球迷開賽前先合唱共同會歌「You'll Never Walk Alone」，而2005年為紅軍勇奪歐聯的史米沙，更手持歐聯獎盃入場，放在球場中間展示予利迷欣賞。比賽期間，雙方球迷為愛隊熱烈打氣，人數佔優的利迷讓南看台接近爆滿，並高唱打氣歌「Allez Allez Allez」推高場內氣氛；「蜜蜂兵團」的擁躉亦不甘示弱，與球迷大玩仿照冰島國家隊的「Viking Clap」。

開賽後兩隊均嘗試以地面傳送組織攻勢，然而利物浦傳奇隊在5分鐘由戴奧的近門補中搶佔先機。落後的多蒙特傳奇隨即換入射手真高拿及穆罕默德施丹搶攻，結果後者在20分鐘施展「單刀橫傳」予柏迪歷扳平，炮製入球的兩人更以「划龍舟」的慶祝動作與球迷補祝端午節。

然而利物浦傳奇隊的戴奧開波後立即在中場笠射偷襲得手，不足1分鐘便再取得領先。29分鐘，穆罕默德施丹交出直線予艾禾頓建功，助多蒙特傳奇隊完半場再追成2：2平手。

下半場雙方戰况膠着，比賽節奏亦稍為減慢，兩隊多次埋門無功而還。直至69分鐘，利物浦傳奇隊由路爾斯加西亞博得12碼，擔任球員兼領隊的科拿主射中鵠。

之後多蒙特傳奇隊大舉壓前力求追和亦無功而還，利物浦傳奇隊最終以3：2小勝。今仗梅開二度的戴奧，當選賽事最佳球員。兩隊球員賽後又繞場一圈，為球迷送上簽名和合照。

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相關字詞﹕編輯推介 利物浦 多蒙特 名宿賽 香港大球場 科拿

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