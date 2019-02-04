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【NBA：有片】速龍第3節大爆發反勝勇士　距加國首座總冠軍一步之遙 (15:59)

速龍早上憑主將利安納及後備伊巴卡第3節大爆發，作客以105：92反勝續缺杜蘭特的勇士，在NBA總決賽場數領先3：1，最快下周二成為首支贏得總冠軍的加拿大球隊。

經過一天休息，勇士在第4場雖有基利湯臣與中鋒盧尼傷癒，仍缺得分王杜蘭特，未能衝散速龍的防守，半場只領先46：42。「咖哩仔」史堤芬居里等下半場更現疲態，速龍因此第3節狂轟37分反超前。最終利安納交出全場最高的36分及12個籃板，中鋒伊巴卡後備上場22分鐘亦有20分進帳，助速龍贏105：92，帶着場數3：1優勢返回多倫多，準備下周二早上的第5場賽事。這支東岸冠軍作客兩戰全勝後，不忘在社交網慶祝自娛一番，稱此行公幹大成功。他們現時唯一擔憂，是後衛雲維列特第4節誤被祖利蒙特格連手肘打中頭，右眼下方縫7針後未再上場。

下季主場將搬到三藩市的勇士，復出的K湯臣今場攻入28分，「咖哩仔」則22射9中，只得27分，這對「浪花兄弟」未足扭轉今場敗局。如杜蘭特下場仍未復出增加火力而再敗，勇士今日會是最後一次在甲骨文球場出戰。不過眾球員及教練卡爾有信心，可自2016年西岸決賽對雷霆後，再次落後場數1：3下反勝。

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