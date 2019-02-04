【名宿賽】多蒙特名宿隊到將軍澳操練備戰　長人真高拿客串龍門或成「秘密武器」 (19:57)

多蒙特名宿隊15名球員，今午於將軍澳運動場操練，巴西閘衛戴迪因妻子臨盆在即未有隨隊，反而大會原先公布的名單上，最終增加了於2008/09年球季曾效「蜜蜂兵」的李榮杓，這韓國名將亦有參與下午操練。一眾「蜜蜂元老」在操練主要慢跑及簡單傳球，雖陣中只有前隊長維丹費拿一名門將，但在2002年11月曾客串門將、綽號「恐龍」的捷克長人中鋒真高拿，在操練亦有戴上龍門手套，與維丹費拿練習接球。如維丹費拿及列度在早前活動所言，這安排或成明仗「秘密武器」。

而操練後，球員兼領隊軒列治，與克羅地亞前國腳柏迪歷，在場指導40名港足及女足U12球員，訓練認真，接近兩小時至天入黑才離場。軒列治說，香港目前天氣濕熱與德國相近，故比賽不成問題，又指雖然對手平均年齡較己隊年長，但質素仍在。就對手未有特別操練，這德國前國腳笑說：「這次操練將會成為明仗獲勝的關鍵，不過我們陣中多名巴西球員均要長途跋涉來港，因此他們需要練習熱身。」

至於利物浦方面，球員兼領隊科拿、麥馬拿文、丹尼爾艾格及戴奧，今早起陸續抵港。一眾紅軍名宿今日未有操練，15名球員於酒店出席球迷見面會，為購入VIP門票的球迷簽名合照。荷蘭前鋒古積特據悉明晨才抵埗。

利物浦多蒙特傳奇賽陣容

利物浦傳奇隊：

球員兼領隊：科拿

門將：韋斯達維特

後衛：丹尼爾艾格、軒索斯、荷西安歷基、格連莊臣、巴比、凡美

中場：比斯根、戴奧、麥馬拿文、麥卡迪亞、貝加、史米沙

前鋒：路爾斯加西亞、古積特

多蒙特傳奇隊：

領隊：迪基爾、軒列治（球員兼領隊）

門將：維丹費拿

後衛：奧禾莫耶拉、李榮杓、伊雲尼遜、祖利奧施薩

中場：奇連治、汀加、保羅林拔、史迪域

前鋒：列度、真高拿、柏迪歷、艾禾頓、穆罕默德施丹

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