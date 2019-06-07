【名宿賽】多蒙特4名宿出席公布新球衣 列度維丹費拿寫中文字被考起 (16:36)

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多蒙特4個名宿，「頭槌王」列度、前隊長門將維丹費拿、高達2米的長人中鋒真高拿及德國閘衛奧禾莫耶拉，今早到銅鑼灣出席體育品牌舉行的活動，展示多蒙特來季新主場球衣。

4名蜜蜂元老在活動上，除了為球迷簽名及合照，亦應邀即場試寫「多蒙特」3個中文字，過程中列度及維丹費拿似乎頗為吃力，前者事後笑言，寫漢字比德文困難得多。

首次來港的奧禾莫耶拉笑言，今場比賽他只會做最簡單的工作，就是不斷將球送上前場，交由前線隊友去製造入球機會。他指雖然香港近日天氣濕熱，應該會流很多汗，但指踢90分鐘該不成問題。列度更笑言這情况很好，可以令他們減肥。

對於多蒙特今季德甲鬥到最後屈居亞軍，列度指球隊在無人預期下，在上半季非常出色，雖最後功虧一簣，但已取得一個出色球季，今季才上任的教練法夫利功不可沒。他補充過去7季德甲在4月時已分出勝負，故今季需鬥到最後實屬有趣球季。他亦點名讚陣中19歲英格蘭小將查頓辛祖的演出，屬現今歐洲球壇最有潛質的其一小將，坦言球隊很難長年留住他。

奧禾莫耶拉也指，「蜜蜂兵」球迷不需為未能奪冠感失望，他說：「誠言我們都希望勝出每場比賽，但事實並不可行，拜仁慕尼黑是德甲班霸，尤其在下半季表現驚人，多蒙特在新教練和有不少新兵需時磨合，是一個不容易的球季，但仍可鬥到最後及取得歐聯資格，期待球隊來季表現更進一步。」

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