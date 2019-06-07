體育
下一篇 上一篇

【名宿賽】多蒙特4名宿出席公布新球衣 列度維丹費拿寫中文字被考起 (16:36)

多蒙特與利物浦的名宿隊將於明午4時在香港大球場上演傳奇賽獻技。其中列度及維丹費拿為首的4名「蜜蜂元老」，今早出席運動品牌活動期間，即席揮毫試寫「多蒙特」的中文字時卻被考起，笑言相當困難。

相關報道：【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌

多蒙特4個名宿，「頭槌王」列度、前隊長門將維丹費拿、高達2米的長人中鋒真高拿及德國閘衛奧禾莫耶拉，今早到銅鑼灣出席體育品牌舉行的活動，展示多蒙特來季新主場球衣。

4名蜜蜂元老在活動上，除了為球迷簽名及合照，亦應邀即場試寫「多蒙特」3個中文字，過程中列度及維丹費拿似乎頗為吃力，前者事後笑言，寫漢字比德文困難得多。

首次來港的奧禾莫耶拉笑言，今場比賽他只會做最簡單的工作，就是不斷將球送上前場，交由前線隊友去製造入球機會。他指雖然香港近日天氣濕熱，應該會流很多汗，但指踢90分鐘該不成問題。列度更笑言這情况很好，可以令他們減肥。

對於多蒙特今季德甲鬥到最後屈居亞軍，列度指球隊在無人預期下，在上半季非常出色，雖最後功虧一簣，但已取得一個出色球季，今季才上任的教練法夫利功不可沒。他補充過去7季德甲在4月時已分出勝負，故今季需鬥到最後實屬有趣球季。他亦點名讚陣中19歲英格蘭小將查頓辛祖的演出，屬現今歐洲球壇最有潛質的其一小將，坦言球隊很難長年留住他。

奧禾莫耶拉也指，「蜜蜂兵」球迷不需為未能奪冠感失望，他說：「誠言我們都希望勝出每場比賽，但事實並不可行，拜仁慕尼黑是德甲班霸，尤其在下半季表現驚人，多蒙特在新教練和有不少新兵需時磨合，是一個不容易的球季，但仍可鬥到最後及取得歐聯資格，期待球隊來季表現更進一步。」

其他報道：【乒乓世巡賽】黃杜配闖混雙4強　男女雙齊過關　港隊主場穩袋3牌

其他報道：【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 名宿賽 多蒙特 利物浦 列度 維丹費拿 真高拿 奧禾莫耶拉

上 / 下一篇新聞

【阿仙奴】奧斯爾土耳其辦婚禮　土國總統埃爾多安任伴郎
【阿仙奴】奧斯爾土耳其辦婚禮　土國總統埃爾多安任伴郎
【名宿賽】紅軍名宿捧歐聯獎盃氣球慶祝　荷西安歷基在港獻「復出」第一次
【名宿賽】紅軍名宿捧歐聯獎盃氣球慶祝　荷西安歷基在港獻「復出」第一次
【轉會】夏薩特8.8億「上艦」　跟隨施丹麾下圓童年夢
【轉會】夏薩特8.8億「上艦」　跟隨施丹麾下圓童年夢
【名宿賽】球迷毋懼高溫大球場見證　科拿12碼助紅軍挫蜂兵
【名宿賽】球迷毋懼高溫大球場見證　科拿12碼助紅軍挫蜂兵
【NBA：有片】速龍第3節大爆發反勝勇士　距加國首座總冠軍一步之遙
【NBA：有片】速龍第3節大爆發反勝勇士　距加國首座總冠軍一步之遙
【國際賽】納比重掌國足首戰2：0挫菲律賓　入籍球員李可披甲創中國足球歷史
【國際賽】納比重掌國足首戰2：0挫菲律賓　入籍球員李可披甲創中國足球歷史
【法網】拿度直落3盤淘汰費達拿　闖男單決賽力爭3連霸
【法網】拿度直落3盤淘汰費達拿　闖男單決賽力爭3連霸
【名宿賽】韓國名將李榮杓為多蒙特出戰名宿賽　在港跟金東進會面：他很享受在港生活
【名宿賽】韓國名將李榮杓為多蒙特出戰名宿賽　在港跟金東進會面：他很享受在港生活
【名宿賽】多蒙特名宿隊到將軍澳操練備戰　長人真高拿客串龍門或成「秘密武器」
【名宿賽】多蒙特名宿隊到將軍澳操練備戰　長人真高拿客串龍門或成「秘密武器」
【名宿賽】奧雲訪港出席腕表發布會　看好英軍新秀冒起重返列強行列
【名宿賽】奧雲訪港出席腕表發布會　看好英軍新秀冒起重返列強行列
【世界盃外圍賽】柬埔寨首回合2︰0挫巴基斯坦　本田領軍主場首勝　澳門取外圍賽史上第2勝
【世界盃外圍賽】柬埔寨首回合2︰0挫巴基斯坦　本田領軍主場首勝　澳門取外圍賽史上第2勝
【掛拍疑雲】李宗偉否認掛拍傳聞　稱一切有待與大馬羽總會面後落實
【掛拍疑雲】李宗偉否認掛拍傳聞　稱一切有待與大馬羽總會面後落實
【乒乓世巡賽】黃杜配闖混雙4強　男女雙齊過關　港隊主場穩袋3牌
【乒乓世巡賽】黃杜配闖混雙4強　男女雙齊過關　港隊主場穩袋3牌
【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍
【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍
【世界女排聯賽】輸主攻對決贏士氣波　朱婷領中國隊反勝意軍　稱霸香港站
【世界女排聯賽】輸主攻對決贏士氣波　朱婷領中國隊反勝意軍　稱霸香港站
【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌
【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌
【名宿賽】利物浦名宿現身簽名會　韋斯達維特戲稱幫紅軍出錢買荷蘭同鄉迪歷特
【名宿賽】利物浦名宿現身簽名會　韋斯達維特戲稱幫紅軍出錢買荷蘭同鄉迪歷特
【名宿賽】周六率利物浦在大球場迎蜂兵　紅軍名宿史米沙：延續歐聯奪冠氣氛
【名宿賽】周六率利物浦在大球場迎蜂兵　紅軍名宿史米沙：延續歐聯奪冠氣氛
【東京奧運】香港區旅行社代理公布詳情　港人本月底可預訂門票撐港隊
【東京奧運】香港區旅行社代理公布詳情　港人本月底可預訂門票撐港隊
【乒乓世巡賽】香港站連闖三關明日或迎5仗   黃鎮廷盼主場添動力頂硬上
【乒乓世巡賽】香港站連闖三關明日或迎5仗   黃鎮廷盼主場添動力頂硬上
【NBA總決賽：有片】湯臣杜蘭特齊缺陣　勇士主場不敵速龍　場數落後1：2
【NBA總決賽：有片】湯臣杜蘭特齊缺陣　勇士主場不敵速龍　場數落後1：2
【美洲盃】尼馬足踝重創緣盡美洲盃　涉姦事件女事主：尼馬不戴安全套
【美洲盃】尼馬足踝重創緣盡美洲盃　涉姦事件女事主：尼馬不戴安全套