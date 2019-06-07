【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍 (11:19)

港足新帥麥柏倫今早公布任內首份決選名單，在32人初選中，最終起用8名23歲或以下小將，包括陳晉一、孫銘謙、茹子楠、羅梓駿、陳廣豪、袁皓俊、徐宏傑及陳俊樂。18歲的孫銘謙，將與效力中超大連一方的艾力士、麥基及首入大港腳的袁振昇，成為前鋒位置4個人選，近年港足常客辛祖，聯同鍾偉強、馮慶燁、翟廷峯、劉學銘、胡晉銘、鄭兆均、林樂勤，以及因傷退隊的謝德謙齊名落孫山。

港足將於下周二晚8時在旺角大球場友賽中華台北隊，是新帥麥柏倫首仗領軍。台北隊方面，今季效力港超球隊的王睿及陳庭揚都在陣中。

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、王振鵬 (傑志) 、袁皓俊 (理文)

後衛：法圖斯 (貴州恆豐)、羅素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、徐宏傑 (梅州客家)、梁諾恆 (富力 R&F)

中場：陳廣豪 (佳聯元朗)、茹子楠 (科瓦彼達迪)、陳晉一、黃洋、鞠盈智 (傑志)、 陳俊樂 (富力 R&F)、陳肇鈞、李嘉耀、黃 威 (和富大埔)

前鋒：艾力士 (大連一方)、麥基 (東方龍獅)、孫銘謙 (凱景)、 袁振昇 (香港飛馬)