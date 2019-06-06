【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌 (22:10)

利物浦有贊助商今日傍晚在灣仔一酒店的酒吧，安排3個名宿荷西安歷基、格連莊臣及凡美出席見面會，協辦的利物浦（香港及澳門）官方球迷會「Anfield’s 12th」，約有80、90名會員簽名及合照，並即場抽獎送贈3件有現役球員簽名的球衣。

33歲的西班牙左閘荷西安歷基，於去年發現腦部有腫瘤，經過手術後，今年初逐漸康復。今次將是這西班牙左閘，在康復後首次為利物浦踢名宿賽。

球迷會會長Marcus透露，香港有名支持利物浦逾20年的球迷阿耀，最近不幸患上腦癌，病情跟安歷基一樣，需留家休養，未能出外觀戰周六賽事及參與球迷會活動。今日他與球迷會幹事在活動前，向安歷基提及這球迷，對方即二話不說，答應拍下一段手機片段，片中安歷基提到自己也是腦腫瘤康復者，指自己也可康復，希望對方努力與病魔搏鬥。Marcus認為，這貫徹紅軍會歌《You”ll never walk alone》的精神。

此外，荷西安歷基及格連莊臣表示，近日香港天氣炎熱，盼周六比賽節奏不會快上快落，以免吃不消。身為紅軍昔日一對左、右閘，對於今季雙閘安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特，安歷基認為兩人前途無可限量，格連莊臣稱兩名後輩具備足球智慧，而且仍有很大進步空間。他們亦透露是在馬德里決賽現場，見證紅軍歐聯第6次封王。

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