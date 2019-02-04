【世界女排聯賽】輸主攻對決贏士氣波　朱婷領中國隊反勝意軍　稱霸香港站 (23:39)

一連3天香港站賽事今晚煞科，將執導《中國女排》電影的導演陳可辛，亦與太太兼藝人吳君如入場，與逾萬球迷為中國隊打氣。不過，郎家軍雖盡遣朱婷、袁心玥等主力正選，但意軍嚴陣以待，派出伊干奴率領世界賽銀牌大軍，初段連番強攻極速領先10：2。落後的中國隊換入曾春蕾與姚迪，加上張常寧重扣多次得手，一度拉近比數，但一次攔網出界後，以18：25先失一局。

第2局成為意軍主攻伊干奴個人表演，她一度連續3次直接發球得分，助球隊領先16：9，其後再以25：22取下此局。中國隊在第3局多次變陣，領先24：23時換入小將胡銘媛發球取下關鍵分，以25：23追成局數1：2，緊接再在落後下苦戰以26：24扳平局數。兩軍進入決勝局互有領先，最終意大利隊有伊干奴獨取39分，但中國隊星將朱婷攻下26分，創回歸國家隊兩站以來新高，加上副攻袁心玥亦有19分進賬，助中國女排以15：13驚險取勝，錄得聯賽7連勝。

中國隊自2017年起，對陣意大利隊未嘗一勝，包括上屆香港站以局數1：3落敗，以及世界賽分組賽4強兩度失利，如今終在強陣下扳回一仗。朱婷雖輸掉矚目的主攻對決，但藉這場「士氣波」為轉戰江門站注強心針，她稱：「對陣世界級球隊，反勝對我們肯定有幫助，但己隊首兩局沒把握好，必須從缺點中學習，繼續努力。」

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