【名宿賽】周六率利物浦在大球場迎蜂兵　紅軍名宿史米沙：延續歐聯奪冠氣氛 (20:14)

利物浦名宿史米沙及軒索斯，今午聯同曾效紅軍的多蒙特名宿列度，在大球場出席賽前記招，並走入更衣室拍攝宣傳照。兩軍球會一直關係良好，同樣使用《You’ll Never Walk Alone》作球隊會歌，因而名宿賽也可稱為「YNWA打吡」。自1996年起，兩隊名宿走遍全球六度友賽，上次對碰為去年8月，多蒙特以3：2擊敗紅軍。該仗「蜜蜂兵團」憑森巴兵戴迪助攻予阿武羅素入球奠勝，今次後者不在名單，但仍有艾禾頓、戴迪等巴西兵訪港。

近年不時訪港的史米沙，席上笑言對手多名巴西籍老將表現與年齡全不相符，「他們已過35歲，但場上跑得仍像25歲」，故打趣稱要翻查對方護照以核實年齡；軒索斯亦附和道，笑言要相關球員賽前驗血。

說笑過後，史米沙指出，利物浦過去在晏菲路球場舉行這類名宿賽總是座無虛席，而香港有大量紅軍球迷，加上剛在歐聯封王，冀周六在大球場可複製在晏菲路的盛况，以慶祝歐聯六度封王。作為紅軍2005年歐聯功臣，史米沙承認，跟當年球隊相比，今季紅軍實力顯勝一籌，取得歐聯之餘，在英超更高達97分，比2005年紅軍聯賽僅得58分已高下立見：「利物浦由去季相差曼城20多分，到今季只差1分兼贏得歐聯，我們看到在領隊高普帶領下，球隊正不斷進步，有美好的未來。我亦享受看這隊比賽，進守兼備又具觀賞性，期待他們來季的成績。」被問到如何保持狀態，史米沙透露掛靴後一直有做其他運動，如網球、冰球及單車等。近年參與教練工作的軒索斯，則稱自己幾乎每天都在球場工作，笑言狀態足以應付名宿賽。

另邊廂，列度也稱周六是場硬仗，但最重要是帶給球迷娛樂，笑言盡可能「大手交易」：「可能最終會踢出5：5或4：4這令人驚喜的賽果。」這名昔日「頭槌王」笑稱，會落力跳高爭取頭槌入球。他又讚同鄉高普協助紅軍度過夢幻一季，「他總能夠推動球員發揮最大極限」。

利物浦今晚有荷西安歷基、格連莊臣及凡美，率先在灣仔一酒吧為球迷簽名，明午輪到軒索斯及巴比為球迷簽名，而2000元VIP票的5個紅軍名宿見面會亦於明晚舉行。丹尼爾艾格及古積特將在明日抵港。此外，不出戰今次賽事的另一名宿奧雲，明日剛巧訪港出席商業活動。

多蒙特方面，早上安排列度、維丹費拿、真高拿及奧禾莫耶拉，到銅鑼灣出席運動品牌活動；下午全隊將到將軍澳操練，以及跟本地球童交流。晚上「蜜蜂」名宿將獲德國駐港領事館出席晚宴。

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