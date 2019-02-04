體育
下一篇 上一篇

【名宿賽】周六率利物浦在大球場迎蜂兵　紅軍名宿史米沙：延續歐聯奪冠氣氛 (20:14)

利物浦及多蒙特合共32個名宿，將於周六下午在香港大球場獻技，今午兩軍在賽前記者會先打「牙骱戰」，均盼踢出一場具娛樂性的賽事給球迷欣賞。紅軍名宿史米沙稱，藉歐聯封王推動氣氛，期望大球場可複製在晏菲路的盛况；至於踢過這兩隊的列度亦期望「大手交易」，讓球迷盡興而歸。

利物浦名宿史米沙及軒索斯，今午聯同曾效紅軍的多蒙特名宿列度，在大球場出席賽前記招，並走入更衣室拍攝宣傳照。兩軍球會一直關係良好，同樣使用《You’ll Never Walk Alone》作球隊會歌，因而名宿賽也可稱為「YNWA打吡」。自1996年起，兩隊名宿走遍全球六度友賽，上次對碰為去年8月，多蒙特以3：2擊敗紅軍。該仗「蜜蜂兵團」憑森巴兵戴迪助攻予阿武羅素入球奠勝，今次後者不在名單，但仍有艾禾頓、戴迪等巴西兵訪港。

近年不時訪港的史米沙，席上笑言對手多名巴西籍老將表現與年齡全不相符，「他們已過35歲，但場上跑得仍像25歲」，故打趣稱要翻查對方護照以核實年齡；軒索斯亦附和道，笑言要相關球員賽前驗血。

說笑過後，史米沙指出，利物浦過去在晏菲路球場舉行這類名宿賽總是座無虛席，而香港有大量紅軍球迷，加上剛在歐聯封王，冀周六在大球場可複製在晏菲路的盛况，以慶祝歐聯六度封王。作為紅軍2005年歐聯功臣，史米沙承認，跟當年球隊相比，今季紅軍實力顯勝一籌，取得歐聯之餘，在英超更高達97分，比2005年紅軍聯賽僅得58分已高下立見：「利物浦由去季相差曼城20多分，到今季只差1分兼贏得歐聯，我們看到在領隊高普帶領下，球隊正不斷進步，有美好的未來。我亦享受看這隊比賽，進守兼備又具觀賞性，期待他們來季的成績。」被問到如何保持狀態，史米沙透露掛靴後一直有做其他運動，如網球、冰球及單車等。近年參與教練工作的軒索斯，則稱自己幾乎每天都在球場工作，笑言狀態足以應付名宿賽。

另邊廂，列度也稱周六是場硬仗，但最重要是帶給球迷娛樂，笑言盡可能「大手交易」：「可能最終會踢出5：5或4：4這令人驚喜的賽果。」這名昔日「頭槌王」笑稱，會落力跳高爭取頭槌入球。他又讚同鄉高普協助紅軍度過夢幻一季，「他總能夠推動球員發揮最大極限」。

利物浦今晚有荷西安歷基、格連莊臣及凡美，率先在灣仔一酒吧為球迷簽名，明午輪到軒索斯及巴比為球迷簽名，而2000元VIP票的5個紅軍名宿見面會亦於明晚舉行。丹尼爾艾格及古積特將在明日抵港。此外，不出戰今次賽事的另一名宿奧雲，明日剛巧訪港出席商業活動。

多蒙特方面，早上安排列度、維丹費拿、真高拿及奧禾莫耶拉，到銅鑼灣出席運動品牌活動；下午全隊將到將軍澳操練，以及跟本地球童交流。晚上「蜜蜂」名宿將獲德國駐港領事館出席晚宴。

其他報道：【NBA總決賽：有片】湯臣杜蘭特齊缺陣 勇士主場不敵速龍 場數落後1：2

其他報道：【美洲盃】尼馬足踝重創緣盡美洲盃　涉姦事件女事主：尼馬不戴安全套

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 傳奇賽 利物浦 多蒙特 史米沙 軒索斯 列度

上 / 下一篇新聞

【國際賽】納比重掌國足首戰2：0挫菲律賓　入籍球員李可披甲創中國足球歷史
【國際賽】納比重掌國足首戰2：0挫菲律賓　入籍球員李可披甲創中國足球歷史
【法網】拿度直落3盤淘汰費達拿　闖男單決賽力爭3連霸
【法網】拿度直落3盤淘汰費達拿　闖男單決賽力爭3連霸
【名宿賽】韓國名將李榮杓為多蒙特出戰名宿賽　在港跟金東進會面：他很享受在港生活
【名宿賽】韓國名將李榮杓為多蒙特出戰名宿賽　在港跟金東進會面：他很享受在港生活
【名宿賽】多蒙特名宿隊到將軍澳操練備戰　長人真高拿客串龍門或成「秘密武器」
【名宿賽】多蒙特名宿隊到將軍澳操練備戰　長人真高拿客串龍門或成「秘密武器」
【名宿賽】奧雲訪港出席腕表發布會　看好英軍新秀冒起重返列強行列
【名宿賽】奧雲訪港出席腕表發布會　看好英軍新秀冒起重返列強行列
【世界盃外圍賽】柬埔寨首回合2︰0挫巴基斯坦　本田領軍主場首勝　澳門取外圍賽史上第2勝
【世界盃外圍賽】柬埔寨首回合2︰0挫巴基斯坦　本田領軍主場首勝　澳門取外圍賽史上第2勝
【掛拍疑雲】李宗偉否認掛拍傳聞　稱一切有待與大馬羽總會面後落實
【掛拍疑雲】李宗偉否認掛拍傳聞　稱一切有待與大馬羽總會面後落實
【名宿賽】多蒙特4名宿出席公布新球衣 列度維丹費拿寫中文字被考起
【名宿賽】多蒙特4名宿出席公布新球衣 列度維丹費拿寫中文字被考起
【乒乓世巡賽】黃杜配闖混雙4強　男女雙齊過關　港隊主場穩袋3牌
【乒乓世巡賽】黃杜配闖混雙4強　男女雙齊過關　港隊主場穩袋3牌
【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍
【港足】港足公布友賽台北23人決選 陳晉一孫銘謙等8小將入圍
【世界女排聯賽】輸主攻對決贏士氣波　朱婷領中國隊反勝意軍　稱霸香港站
【世界女排聯賽】輸主攻對決贏士氣波　朱婷領中國隊反勝意軍　稱霸香港站
【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌
【名宿賽】荷西安歷基病癒首戰名宿賽　拍片鼓勵紅軍港迷抗癌
【名宿賽】利物浦名宿現身簽名會　韋斯達維特戲稱幫紅軍出錢買荷蘭同鄉迪歷特
【名宿賽】利物浦名宿現身簽名會　韋斯達維特戲稱幫紅軍出錢買荷蘭同鄉迪歷特
【東京奧運】香港區旅行社代理公布詳情　港人本月底可預訂門票撐港隊
【東京奧運】香港區旅行社代理公布詳情　港人本月底可預訂門票撐港隊
【乒乓世巡賽】香港站連闖三關明日或迎5仗   黃鎮廷盼主場添動力頂硬上
【乒乓世巡賽】香港站連闖三關明日或迎5仗   黃鎮廷盼主場添動力頂硬上
【NBA總決賽：有片】湯臣杜蘭特齊缺陣　勇士主場不敵速龍　場數落後1：2
【NBA總決賽：有片】湯臣杜蘭特齊缺陣　勇士主場不敵速龍　場數落後1：2
【美洲盃】尼馬足踝重創緣盡美洲盃　涉姦事件女事主：尼馬不戴安全套
【美洲盃】尼馬足踝重創緣盡美洲盃　涉姦事件女事主：尼馬不戴安全套
【世界女排聯賽】朱婷連續兩場18分　助中國隊香港站兩連捷　 郎平：慶幸有最強主攻
【世界女排聯賽】朱婷連續兩場18分　助中國隊香港站兩連捷　 郎平：慶幸有最強主攻
【乒乓世巡賽】7個港將只活1個　新小花蘇慧音闖香港站女單正賽
【乒乓世巡賽】7個港將只活1個　新小花蘇慧音闖香港站女單正賽
【國際賽】久保建英未入名單　日本0：0賽和千里達　日U22土倫盃連退英格蘭智利　U20世青16強不敵韓國出局
【國際賽】久保建英未入名單　日本0：0賽和千里達　日U22土倫盃連退英格蘭智利　U20世青16強不敵韓國出局
【乒乓世巡賽】張本智和闖香港站混雙正賽　賽前偷閒嘗地道西米露
【乒乓世巡賽】張本智和闖香港站混雙正賽　賽前偷閒嘗地道西米露
【歐國聯】卡尼軒達臣料先列後備　史達寧將任英軍隊長鬥荷蘭
【歐國聯】卡尼軒達臣料先列後備　史達寧將任英軍隊長鬥荷蘭
【歐國聯】C朗明晨碰瑞士前接喜訊　與性侵案原告達成庭外和解
【歐國聯】C朗明晨碰瑞士前接喜訊　與性侵案原告達成庭外和解