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【乒乓世巡賽】香港站連闖三關明日或迎5仗   黃鎮廷盼主場添動力頂硬上 (18:12)

港隊王牌組合黃鎮廷／杜凱琹今日主場展示實力，於乒乓球世巡賽香港站混雙16強，力退有神童張本智和坐鎮的日本隊組合，殺入8強。阿廷伙何鈞傑以衛冕身分在男雙過關，加上男單亦闖進16強，明日面臨最多5場的魔鬼賽程，但這港乒一哥未有懼色，笑言在主場球迷面前會「頂硬上」，力求晉級穩袋獎牌。

正賽今日於灣仔新伊館展開，15歲日籍神童張本智和伙新拍檔早田希娜，於混雙16強即碰港隊黃杜配。挾頭號種子身分的黃鎮廷與杜凱琹，不足半小時便以局數3：1掃走對手，躋身混雙8強，若再進一步將可穩袋獎牌。阿廷伙何鈞傑以衛冕身分出戰男雙，以同樣局數擊敗法國隊組合，杜凱琹則伙李皓晴以直落3局擊退印度隊，齊闖男、女雙8強。

黃鎮廷再於以局數4：3險勝克羅地亞隊球手，打入男單16強，明日若於混雙及男雙均能打入4強，即可穩袋獎牌，晚上再爭入決賽，同時要應付男單16強賽事。阿廷曾於世界賽一天打足4場，這次或要在主場挑戰極限，他笑稱：「一日打10場都要面對，賽前有體能準備，而且主場會頂硬上，希望可以爭取好成績，」而李皓晴在女單32強以直落4局，敗予中國隊的王藝迪，無緣晉級。

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