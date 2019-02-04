【世界女排聯賽】朱婷連續兩場18分　助中國隊香港站兩連捷　 郎平：慶幸有最強主攻 (22:38)

中國隊今晚續於紅館擺陣，「黃金一代」趙蕊蕊等成為座上客，自3年前奧運後退役的前隊長魏秋月，亦罕有現身香港支持一班師妹。中國隊乘昨晚擊敗日本隊勇勢，在幾近滿座的逾萬觀眾打氣下迎戰荷蘭隊。在主攻朱婷率龔翔宇、袁心玥等連環得分後，中國隊首局極速拉開至領先22：15，尾段再有二傳手丁霞連續3次直接發球得分，以25：16先拔頭籌。

荷蘭隊在第2局站穩陣腳，初段以3人攔下朱婷重扣，一度領前6：5。其後兩軍一度拉鋸至16：16，但中國隊仍以25：19取下此局。領先兩局的主隊如賽前所言，多派小將上陣汲取經驗，因而換入小將李盈瑩，最終再以25：19奠定勝局。主攻手朱婷打足全場，取下全場最高的18分，連續兩場成為最高得分球員，兩名副攻袁心玥及龔翔宇亦各取12及11分。

「橙軍」荷蘭隊派年輕球員來港，主帥郎平表示對中國隊磨練應變能力有幫助：「坦白說，我們對荷蘭隊不太熟悉，對方比較年青，我們希望觀察對手變化，專注自己技術，結果今天防守也有改善。」郎家軍明晚8時30分壓軸一擊，迎戰此站實力最強的意大利隊。後者今晚以25：21、25：16、25：22，直落3局擊潰日本隊。郎平稱：「意大利隊替補實力也強，她們在陣容上有更多選擇，整體作戰實力強，我們要小心應付他們的速度。」而日本隊明午5時半轉戰荷蘭隊，力爭今站首勝。

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