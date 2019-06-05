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【乒乓世巡賽】7個港將只活1個　新小花蘇慧音闖香港站女單正賽 (21:49)

港乒「新小花」蘇慧音今日於世巡賽香港站，連闖兩關殺入明日上演的女單正賽，成為主隊在外圍賽唯一過關球手。15歲日本隊神童張本智和與早田希娜，亦橫掃荷蘭隊組合躋身混雙正賽，今早即遇位列頭號種子的港將黃鎮廷／杜凱琹。

港隊今日續於灣仔新伊館出戰乒乓球世巡賽，但李嘉宜、麥子詠等5名小將連番失利，未能打入下午展開的外圍賽第3圈，男將林兆恒在外圍賽第3圈亦不敵德國隊球手。蘇慧音於女單外圍賽第3圈，領先3局下被韓國隊球手連追兩局，幸以11：9鎖定局數4：2勝果，成為7名外圍賽單打港將中，唯一躋身正賽32強的代表。

而男單世界第4的張本智和伙早田希娜，以新組合身分首度來港出戰，最終以直落3局橫掃荷蘭隊組合，躋身混雙正賽。他們將在正賽首圈16強，遇上兩屆世界賽奪銅的港將黃鎮廷／杜凱琹。不過，僅15歲的張本智和毋懼客場出戰：「我們雖是新組合，但經首場外圍賽，默契已有改善，來比賽目標就是冠軍，但也會放鬆心情一步步來。」

賽事明早10時續於灣仔新伊館上演，下午上演多場男、女單32強賽事，李皓晴、何鈞傑等亦會上陣，後者亦會伙黃鎮廷以衛冕身分出戰男雙16強。

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