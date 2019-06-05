【乒乓世巡賽】張本智和闖香港站混雙正賽　賽前偷閒嘗地道西米露 (17:36)

15歲的張本智和首度與早田希娜合作，昨日於混雙外圍賽首圈闖關後，今午續於灣仔新伊館轉戰荷蘭隊組合，最終以局數4：0輕取對手，躋身正賽16強。雖然二人是首度拍檔，但張本智和稱：「經過兩場比賽，大家默契都有改善，來比賽當然希望拿冠軍，但都會一步步。至於之後會否繼續這個組合，就要看比賽而決定。」

張本智和首次來港，比賽期間不忘外出品嘗西米露，出征前亦與日本網壇一哥錦織圭，在社交網站隔空交流。後者更曾在比賽中模仿乒乓球慶祝動作，不過張本智和似乎要專注比賽，未有留意法網消息：「我跟錦織圭本身不認識，但也有留意網球消息，亦喜歡看網球運動，因為覺得它與乒乓球很像。」

港隊今日續戰男、女單外圍賽次圈，僅有林兆恒及蘇慧音過關，二人今晚分別對陣德國隊及韓國隊球手，若能再進一步即可闖進正賽32強。

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