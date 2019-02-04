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【國際賽】久保建英未入名單　日本0：0賽和千里達　日U22土倫盃連退英格蘭智利　U20世青16強不敵韓國出局 (20:50)

日本隊今於豐田體育場友賽迎戰千里達隊，首入選大國腳的18歲「日本美斯」久保建英意外地未入選是役出場名單，而球隊最終在多達25次攻門全部無功而還下，與對方踢成0：0。

剛於昨日（6月4日）「牛一」的久保建英，上月分別入選大國腳的友賽及美洲盃名單，不過今日球隊友賽迎戰千里達，主帥森保一意外地收起該名新星，未入出場名單，僅在場邊作壁上觀。而球隊亦轉陣首踢3-4-2-1，由去夏於世界盃表現出色的大迫勇也掛帥，而多名世盃骨幹長友佑都、昌子源、酒井宏樹及柴崎岳均任正選。

「藍武士」今仗控制戰局，上半場大迫勇也、堂安律及中島翔哉多次攻門都無功而還，與對方互交白卷完半場。換邊後形勢相若，即使主隊先後換入南野拓實、伊東純也及原口元氣等加強火力，但仍然無法打破彊局，最終雙方踢成0：0。而球隊將在4日後（6月9日）續於主場友賽薩爾瓦多。

另外，出戰土倫盃的日本U22在A組賽事繼爆冷以2：1擊敗爭取4連霸的英格蘭隊後，昨以6：1狂數智利隊提早出線，相反英格蘭同日以2：3不敵葡萄牙隊提早出局，無緣衛冕。至於有主力前鋒田川亨介及齊藤光毅因傷退隊的日本U20，昨晚於世青盃16強撼亞洲勁敵韓國U20，全場形勢佔優下於完場被對方前鋒吳世勳頂入頭槌，以0：1告負，連續兩屆16強止步，而韓國隊則自2013年以來再闖8強。

相關報道：【國際賽】17歲「日本美斯」久保建英入選大國腳　破塵封21年最年輕紀錄

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相關字詞﹕體育 足球 編輯推介 國際賽 日本隊 藍武士 久保建英 世青盃 土倫盃

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