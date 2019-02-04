【跳馬王子】石偉雄掛世盃兩金凱旋 衝世冠先做好本分：敢想敢做就會成功 (18:04)

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體操港將石偉雄於克羅地亞及斯洛文尼亞，連奪兩站世界挑戰盃金牌，今午與教練Sergiy、黃曉盈等隊友凱旋。石媽媽到機場迎接時，一度感動得眼泛淚光，石仔亦笑言金牌來得不易：「以往打入決賽總與獎牌無緣，今次第一次試新動作，很多人都預了我會失敗，幸好亞運後不斷出外集訓，成功做到新動作，還奪得兩面金牌，證明這10年沒白過。」教練Sergiy表示，石仔若繼續改善騰空技術，能在10月衝擊世界賽三甲，爭得奧運資格，甚至衝擊金牌。石仔亦感期待，但會以平常心應對：「敢諗，敢做，就會成功。未來數月我會在訓練時做好本分，7月亦會回到波蘭集訓，專心準備，最終目標都是奧運入場券。」

港隊「大師姐」黃曉盈相隔近兩年，在斯洛文尼亞亦重返國際賽場。多年來歷盡傷患的她，從強項跳馬轉戰平衡木，今站獲12名。她大嘆感動，眼見石仔奪牌，更笑言重拾年輕時感覺：「其實傷勢未完全康復，所以不敢起用高難度動作，這名次已算有交待。看到石仔成功，是港隊的鼓舞，自己亦會放鬆心情，再看能否征戰世界盃或奧運。」

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