【港足】球員形容新帥麥柏倫務實指示清晰　兩名「千禧後」視入選為學習 (19:01)

港足初選32人大軍中，有4人未歸隊，包括法圖斯、艾力士、袁振昇及有傷在身的謝德謙。而有8名首晉升大港腳名單的「新鮮人」，包括陳晉一、孫銘謙、陳廣豪、馮慶燁、羅梓駿、林樂勤、鄭兆均及袁振昇，當中16歲的陳晉一是名單中最年輕的球員，剪了一頭短髮的他說，首課操練感緊張，因陣中不少前輩都是童年時看本地賽的對象，盼可從中學習，「目標先做好每課操練，之後的事待教練決定。」至於18歲的孫銘謙，也稱對氣氛認真的操練感緊張，笑言有「一仔」（陳晉一）年齡相若的球員入選可共勉，不會刻意想能否打入決選。

而26歲中堅馮慶燁，同樣首次穿上大港腳訓練服的他說，在港足操練既陌生又充滿期待：「這是過去一年所有好事的第一步，希望未來會更好。我覺得目前是生涯狀態最好時間，很想為港足上陣。」

隊長黃洋表示，相比上任教練加利韋特，首操貫輸職業球員該以怎樣態度配合教練、心態如何準備比賽，麥柏倫則是另一種風格，戰術指示清晰兼具效率，「他第一時間已清楚告訴我們要求如何踢。」他補充，韋特會根據球員現有能力配合踢法，麥柏倫則表明作為港足教練，有責任提升球員能力，推動本地球員在體能及技術方面要再進一步。中場陳俊樂亦認為，麥柏倫對球隊戰術指示頗清晰，除了要求踢得更進取，說話亦很有氣勢，「他很強烈表達所想的事，令球員容易明白其指示。他亦說暫時不需想得太遠，只需集中應付下周對中華台北的賽事便可，會逐步讓我們理解他期望踢出的足球。」

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