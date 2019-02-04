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【乒乓球】世巡賽香港站明開鑼　「黃杜配」混雙或再遇台北組合　李皓晴或次圈鬥石川佳純 (19:58)

國際乒聯世界巡迴賽香港站明天於新伊館揭開戰幔，各參賽星將今日先出席比賽抽籤儀式。其中日前在中國公開賽混雙奪亞的黃鎮廷和杜凱琹，或有機會在4強再跟中華台北組合合演中國公開賽決賽「翻版」。另一港將李皓晴則可能於女單次圈硬碰頭號種子石川佳純。

世巡賽連續第2年於香港上演，並於明天展開各項外圍賽賽事。今年香港站首設混雙項目，令去年勇奪世巡賽總決賽金牌的黃鎮廷／杜凱琹，有望首度在主場獻技。被列為混雙頭號種子的「黃杜配」，在正賽16強先會面對外圍賽晉級球手，若能晉級至4強，或相隔不足一周再跟中華台北的林昀儒／鄭怡靜狹路相逢。黃、杜兩人均認為抽籤結果不過不失，指外圍賽亦有中國組合出戰，會先以打好每一場為目標。黃鎮廷於男單與應屆世界賽亞軍球手法爾克同處上線，他稱之前交手曾兩度勝出，故若兩人對壘仍有信心爭勝。

港隊今次派出23名球手角逐5個項目， 各項目均有兩代表直接躋身正賽。其中女隊「師姐」李皓晴，或在女單16強碰上日本星將石川佳純。惟她對抽籤結果未感負面，認為自己有力一拼：「最近一次在日本聯賽曾擊敗她，可以增添一點信心，雖然往績也是輸多贏少，但希望借主場之利帶來運氣。」她又表示，首圈即使面對外圍賽晉級球手亦不易應付，因此仍會先將目光集中在首圈賽事。另外，年僅15歲的日本小將張本智和繼4年前再度亮相香港，被喻為來年東京奧運爭金希望的他表示，球迷的厚望雖帶來少許壓力，但他相信只要集中比賽和努力練習便可抗壓。

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