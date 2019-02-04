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【港足】新帥麥柏倫主持港足首操　冀參照利物浦踢法　強調選小將非做慈善 (17:24)

香港足球隊將於下周二晚友賽中華台北隊，亦是港足新帥麥柏倫首仗領軍。今午他主持首課操練前舉行記招，解釋徵召眾多年青球員是為港足未來，而非「做慈善」，並期望港足以應屆歐聯冠軍利物浦作參考對象，進攻快速兼具效率。

港足下周二晚8時在旺角大球場友賽中華台北。港足32人初選大軍今午於將軍澳足球訓練中心開操。52歲芬蘭藉教頭麥柏倫，在主持首操前舉行記招接受本地傳媒訪問。初選名單中有逾10多名青年球員，他解釋是為港足未來做準備，並強調：「我認為在這裏不是做慈善，我不會為滿足任何人而挑選球員。香港有很多出色的年青球員，雖然他們現時仍未是球會必然正選，但我相信他們在未來數年能夠做到。而且對我而言，23歲已不算是年輕球員，17至19歲才屬小將。」他補充，對入藉兵沒有偏好，強調球員有特區護照便可，並指離9月世界盃外圍賽前只有這場友賽，會加緊備戰。

上任近兩個月的麥柏倫又指，來港透過入場觀賽，認為本地球員踢得投入及有侵略性，擁有良好的比賽態度。談到其球隊風格，麥柏倫期望以應屆歐聯冠軍利物浦的風格作參考對象：「我希望球隊能夠進攻快速兼具效率，防守需進取及團結。利物浦的傳送快而準，是贏得歐聯冠軍的原因之一。」他補充，重視球隊紀律之餘，亦希望麾下可享受足球樂趣，故會與球員保持溝通。

被問到在港足會否起用其慣常的4-3-2-1陣式，麥柏倫僅稱會選擇最適合的排陣，讓港足球員踢得舒適。談及首仗對手中華台北，麥柏倫稱對方近年進步快，是近年老對手，料將是有趣對決。港足將於下半年先後出戰世界盃外圍賽及東亞錦標賽決賽周，麥柏倫強調港足仍在發展階段，需按步就班改進，故不會訂下過高目標。

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