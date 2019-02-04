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【歐聯】利物浦勝利巡遊變「紅海」　75萬人歡呼　高普：嘩！今天瘋狂了 (18:49)

利物浦勇奪歐聯冠軍，翌日舉行市內巡遊，據報逾75萬人上街夾道歡呼，全市變成「紅海」，使領隊高普不禁說：「嘩！今天瘋狂了。」

利物浦在歐聯決賽以2：0輕取熱刺，第六度榮膺歐洲冠軍球會。「紅軍」其後乘機由馬德里返回利物浦，於英國時間星期日下午，乘一架紅色的開篷巴士在市內巡遊慶祝。據英國傳媒報道，警方估計現場超過75萬上街慶祝，全市染成「紅海」，會歌“You'll Never Walk Alone”之聲響徹雲霄，氣氛熾熱澎湃。

利物浦領隊高普巡遊期間大部分時間坐在巴士尾部，看着眾愛將在車頭位置捧着冠軍獎盃與民同樂。高普說：「只要你看到各人的眼睛，便知道這錦標意義重大。老實說，這是觸動人心，不可思議，多麼的熱血沸騰。嘩！今天瘋狂了。我真的無法說出感受，因我也曾哭過。」

歐聯雖是高普領軍逾3年半以來首個錦標，但球會主席湯華拿已明白對方的重要性：「當奪標後，球員一起將高普拋起慶祝，就會明白他受愛戴的程度。他是一個卓爾不凡的領隊，卻亦確是一個謙卑和細心的人。」另據英國《每日郵報》報道，與利物浦尚有3年合約的高普，其年薪勢由目前的700萬鎊驟升三成至1000萬鎊（約9910萬港元），目的是確保留住這51歲德國名帥，不會被歐洲富豪球會搶走。

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