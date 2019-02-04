【歐聯決賽】利物浦兩球挫熱刺封王　沙拿大撐VAR (09:27)

沙拿去年與皇馬守將沙治奧拉莫斯碰撞倒地，首戰歐聯決賽30分鐘即傷出，拉莫斯則沒被罰犯規，利物浦形勢隨即轉弱，最終只得亞軍。不過在今仗，VAR團隊同意球證開賽僅23秒的判決，認為熱刺中場穆沙施素高禁區內犯手球，沙拿其後主射12碼開紀錄，改變比賽走向。

沙拿賽後向記者談及這個爭議：「基本上下季（英超）會有VAR，我想我喜歡它了。我很高興連續兩年出戰決賽，而今次終於打足90分鐘。今晚沒有個人表演，但是全隊努力的成果。」

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隊長佐敦軒達臣及奧歷治則歸功高普，認為如沒對方，利物浦是難以衝冠。高普則盛讚麾下球員，尤其是門將艾利臣比加的傾力演出：「你看過這樣的球隊嗎？沒油了也會繼續戰鬥。兩隊都不斷加強進攻，而你有一個可以將難題輕易化解的門將，總是美好。」

利物浦及後再憑奧歷治入球，2：0擊敗熱刺捧盃，艾利臣比加最後20分鐘亦連救8球，但賽會最終選出後衛華基爾雲迪積克為今仗最佳球員。華基爾雲迪積克對因此更大機會年尾衝擊金球獎和世界最佳男足球員等獎項，說：「我想（巴塞隆拿球星）美斯仍是世界最佳，他應該贏金球獎，但如果給我，我也會欣然接受。」

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