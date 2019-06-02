【歐聯決賽．多圖】利物浦兩球挫熱刺封王　沙拿閃電開紀錄　奧歷治埋齋 (07:27)

利物浦與熱刺在4強均戲劇性反勝，今晨會師西班牙馬德里，上演第2次全英對決的決賽，亦分別等到前鋒羅拔圖法明奴及哈利卡尼傷癒復出，今場正選掛帥。在開賽前，兩軍先圍繞中圈默哀，悼念昨（1日）交通意外身亡的前西班牙國腳雷耶斯；雷耶斯的前西維爾隊友、熱刺後備前鋒洛蘭迪更眼泛淚光。

上半場先開波的利物浦，僅用23秒便打下贏波基礎。沙迪奧文尼左路傳中，皮球在禁區內省中穆沙施素高的胸口，再彈向其高舉的右手，球證直指12碼點。沙拿1分48秒操刀，射入歐聯決賽史上第2快入球，僅次於14年前AC米蘭後衛馬甸尼對利物浦的50秒開紀錄。

未知是否用上3周備戰但沒正式比賽，此後兩隊頭70分鐘合共只多1次中目標射門。熱刺下半場換入盧卡斯莫拉後加緊進攻，但他與孫興慜和基斯甸艾歷臣等末段多次中距離射門，均被利物浦門將艾利臣比加救出。入替法明奴的紅軍前鋒奧歷治，則在一輪角球高空爭奪後，左腳控定射地波，為球隊奠定2：0勝局。

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利物浦對上一個冠軍已是2012年的英格蘭聯賽盃，贏歐聯更要數到2005年。該屆他們以互射12碼反勝AC米蘭，去年決賽則因沙拿中途傷出，以1：3不敵皇家馬德里，上月亦在英超飲恨，落後曼城1分得亞軍，今場終一雪前恥，打破7年錦標荒，並以6次歐聯（連同前身歐冠盃）封王，只落後皇家馬德里（13次）及AC米蘭（7次）。

利物浦今季在戰術上作出調整，如今仗即使控球率僅得35.4%，屬近9屆冠軍中最低，且只得3次中龍攻門，但憑堅固防守保住勝果。中堅華基爾雲迪積克賽事中曾攔截半單刀的孫興慜，賽後獲選為今仗最佳球員，更保住今季64場未曾被盤扭過的金漆招牌。為電視台作評述的名帥摩連奴及雲格均一致認為利物浦較務實和成熟，相反熱刺委派狀態不足的卡尼是敗筆。

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