【雷耶斯車禍亡】亨利網上悼阿仙奴舊戰友　歐聯決賽前辦默哀儀式 (21:32)

阿仙奴及法國隊名宿亨利，在兵工廠有3季曾跟雷耶斯合作做前鋒拍擋。他在社交網站撰文表示，對前隊友意外離世的消息感到非常震驚，「我希望他的家人和朋友堅強度過這段困難時間。」

一手將雷耶斯帶到阿仙奴的前領隊雲格，亦稱對聽到消息感震驚，又稱阿仙奴所有人都會向其家人和朋友慰問，並說「他會永遠留在我們心中。」阿仙奴官方亦發布了一張合照，當年雷耶斯加盟，與雲格一同展示球衣。

至於在西維爾攜手贏得歐霸盃、巴塞隆拿中場拿傑迪錫稱難過得要崩潰，更嘆道：「只有上帝才知道為何這麼快將你從這個世界帶走。」

至於在馬德里體育會與雷耶斯共事3季的曼城射手阿古路，亦有撰文表示對前隊友的離去感到相當難過，並視對方為一位關係非常要好的朋友及伙伴，透露二人曾共度一段美好時光。他向其遺孀致以最大慰問及支持。

而雷耶斯曾效力過的球會，包括西維爾、阿仙奴、皇家馬德里及馬德里體育會等，都有撰文願這球星安息。

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