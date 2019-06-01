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【雷耶斯車禍亡】亨利網上悼阿仙奴舊戰友　歐聯決賽前辦默哀儀式 (21:32)

曾效力阿仙奴及西維爾球星雷耶斯因車禍逝世，享年35歲。其曾效力的球會及共事的球星紛紛在網上撰文悼念，其中「高貝利大帝」亨利讚揚這西班牙前國腳，是「傑出球員、優秀的隊友及與眾不同的人」。歐洲足協宣布，為悼念雷耶斯，歐聯決賽開賽前將會舉行1分鐘默哀儀式。

阿仙奴及法國隊名宿亨利，在兵工廠有3季曾跟雷耶斯合作做前鋒拍擋。他在社交網站撰文表示，對前隊友意外離世的消息感到非常震驚，「我希望他的家人和朋友堅強度過這段困難時間。」

一手將雷耶斯帶到阿仙奴的前領隊雲格，亦稱對聽到消息感震驚，又稱阿仙奴所有人都會向其家人和朋友慰問，並說「他會永遠留在我們心中。」阿仙奴官方亦發布了一張合照，當年雷耶斯加盟，與雲格一同展示球衣。

至於在西維爾攜手贏得歐霸盃、巴塞隆拿中場拿傑迪錫稱難過得要崩潰，更嘆道：「只有上帝才知道為何這麼快將你從這個世界帶走。」

至於在馬德里體育會與雷耶斯共事3季的曼城射手阿古路，亦有撰文表示對前隊友的離去感到相當難過，並視對方為一位關係非常要好的朋友及伙伴，透露二人曾共度一段美好時光。他向其遺孀致以最大慰問及支持。

而雷耶斯曾效力過的球會，包括西維爾、阿仙奴、皇家馬德里及馬德里體育會等，都有撰文願這球星安息。

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相關字詞﹕編輯推介 體育 阿仙奴 雷耶斯 西班牙隊 亨利 歐聯決賽 默哀

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