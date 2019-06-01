【歐聯決賽】沙拿擺脫上屆傷出陰影　冀與卡尼交鋒為紅軍爭標 (23:32)

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「我希望他（卡尼）可以上陣，相信這是一場精彩的比賽。」沙拿賽前接受《BT Sports》評述兼英格蘭隊名宿連尼加訪問時，表明希望與最好的對手對決，「當你參與最高水平的賽事，就會希望有最強的對手，卡尼近年來已證明他是出色的球員。」他又笑言：「卡尼是球隊及英超首席射手，但這只是在我來到之前。」

沙拿在2017年重返英超的前兩季，英超神射手皆由卡尼奪得，但此後兩季神射手均落在「埃及美斯」手上，今季沙拿雖「僅」入22球，不及上季的32球，但仍可與隊友沙迪奧文尼，以及阿仙奴的奧巴美揚瓜分神射手獎項。反觀卡尼在季尾受傷患困擾缺陣多場，最終英超只入17球，排射手榜第6名。

上屆歐聯決賽，沙拿被皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯壓傷肩膊，僅上陣31分鐘便要離場。事隔一年再闖歐聯決賽，他賽前重提舊事：「這是我職業生涯和人生中最失望的時刻。 」

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