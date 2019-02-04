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【歐聯決賽】港超球星大多撐利物浦封王　熱刺球迷林嘉緯：紅軍反勝巴塞具冠軍相 (23:40)

歐聯決賽再演英超內訌，不少港超球員都向利物浦投下信心一票，就連鍾情熱刺的東方龍獅中場林嘉緯，也指紅軍4強反勝巴塞隆拿說服力太強，甚具冠軍相。

林嘉緯起初支持熱刺，因羅比堅尼拍貝碧托夫的進攻悅目，現他欣賞領隊普捷天奴，今季未有增兵下帶領球隊鬥到最後，盡顯功力。他笑言自己是「明燈」，會「祝福」紅軍乘4強反勝強勢捧起歐聯獎盃：「利物浦會睇高少少，畢竟上仗反勝巴塞的說服力太強，全季表現亦甚有韌力，我估利物浦贏2：1。」嘉緯兩年前效力傑志時友賽熱刺後備入替，跟哈利卡尼、迪利阿里等球星同場較量。

至於2009年曾在熱刺受訓兩周、香港飛馬球員陳肇麒，亦認為紅軍會封王：「利物浦今季痛定思痛買入好門將（艾利臣比加），是時候贏冠軍，再取不到令紅軍球迷傷心欲絕。」

而即將評述這場決賽的和富大埔守將梁冠聰，料今仗是攻防戰：「利物浦3線實力都在熱刺之上，今仗將是六四之比。熱刺要贏，或要把握紅軍雙閘出擊後的空間去攻門。」

本地球圈預測賽果

葉鴻輝 (東方龍獅門將)

預測：熱刺1：3利物浦

簡評：利物浦球員狀態佳，今季前場壓逼更成熟，累積上季歐聯決賽經驗後，毋疑看高一線。而利物浦的沙迪奧文尼、熱刺的孫興慜等進攻好手的把握力，將成勝負關鍵。

謝德謙（冠忠南區門將）

預測：熱刺0：2利物浦

簡評：以利物浦今屆狀態及防守實力，將看高一線，門將艾利臣比加較熱刺門將洛里斯更穩健。一場過決賽，除臨場發揮，便取決經驗，紅軍如今已累積一定的決賽經驗，這是熱刺所欠缺，加上熱刺對英超Big 6戰績一般，即使哈利卡尼復出亦缺比賽狀態。

陳偉豪（夢想FC後衛）

預測：熱刺0：2利物浦

簡評：利物浦3線實力平均，門將艾利臣比加與中堅華基爾雲迪積克，令防線有安全感，讓前場球員放膽進攻。紅軍在4強奇蹟反勝入決賽，晉級難度較熱刺高得多，士氣勝一籌。

黃洋（傑志中場）

預測：熱刺0：2利物浦

簡評：利物浦踢法比熱刺更有魅力，今季英超與曼城鬥到最後反映質素，我希望利物浦有圓滿結果，畢竟紅軍過去多年予人印象悲情，今次是封王最好機會。

梁冠聰（和富大埔中場）

預測：熱刺1：2利物浦

簡評：利物浦前中後3線實力都在熱刺之上，加上羅拔圖法明奴復出令紅軍前線更完整，預計今仗會是攻防戰，利物浦與熱刺的形勢將是六四之比。熱刺要贏，或要把握紅軍雙閘出擊後的空間去攻門。

林嘉緯 (東方龍獅中場)

預測：熱刺1：2利物浦

簡評：利物浦會睇高少少，畢竟歐聯4強次回合反勝巴塞隆拿一役的說服力太強，全季表現亦甚有韌力。

陳肇麒（香港飛馬前鋒中堅）

預測：熱刺1：3利物浦

簡評：論日子，利物浦是時候要攞返個冠軍啦，再攞唔到，真的傷心死一班紅軍球迷，加上連續兩年入歐聯決賽，反映已有一定實力。上屆因龍門犯錯失冠，今屆痛定思痛買入一個好龍門（艾利臣比加）鎮守防線。相反熱刺晉級過程略有好運，哈利卡尼即使可趕及決賽上陣，也狀態成疑。

郭嘉諾（佳聯元朗主教練）

預測：熱刺0：0利物浦

簡評：兩軍晉級過程都展示強大攻力，但決賽一場分勝負料會踢較保守，加上雙方防線穩健，隨時戰至加時甚至互射12碼。個人希望利物浦贏，縱觀今季表現，領隊高普值得一個冠軍。

其他報道：【歐聯決賽】艾利臣為卡利奧斯上屆嚴重失誤感同情難過

相關字詞﹕體育；歐聯決賽；港超；利物浦；熱刺；林嘉緯 陳肇麒 梁冠聰 葉鴻輝 謝德謙 陳偉豪 黃洋 郭嘉諾 編輯推介

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