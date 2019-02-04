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【NBA球評】速龍「綠葉」挺身而出　教練運籌帷幄成致勝關鍵 (20:50)

加拿大球隊史上首戰NBA總決賽以勝利告終，速龍一如所料在勇士缺少杜蘭特下，攻守兩端均不落下風。而今仗更可貴的是，陣中球星利安納雖被嚴密看管，但「綠葉」球員卻能再一次挺身而出，成為勝負關鍵。

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若說今仗表現大勇的施亞琴（Pascal Siakam）及馬克加素爾（Marc Gasol）是「綠葉」，或許有點過份（前者是今季陣中第2號得分點，後者是灰熊昔日當家球星），但事實是在速龍今季以利安納為組軍核心下，其他球員在陣中的角色的確更像「綠葉」，這一點在星級控衛盧利身上可見一斑，他在今季戰術改變下作出犧牲，全季場均14.2分，起手場均11.4次，同樣是他自2012/13球季加盟速龍的首季之後最低，來到今仗他的起手亦只有9次。

回到正題，是役勝負分野，固然勇士缺少杜蘭特無可否認是要素之一，但主教練納斯（Nick Nurse）運籌帷幄亦相當關鍵，在早料利安納會被勇士「招呼」下，將陣地戰的空間盡量拉闊，馬克加素爾常在高位幫忙拆擋及傳球之餘，更利用其一定的外投能力，令利安納及其他後衛有更多空間切入收窄對手防線，再決定自己硬闖還是分球，而當中很重要的是加素爾必須在早段敢於外投並有一定手感，這一點顯然成功。而內線多了空間下，施亞琴亦獲納斯賦予更多得分責任，嘗試以其速度爭取籃底得分，這一着或是勇士一方賽前始料不及之處。

反觀勇士，今仗除了防守「個別事件式」甩漏及手感不如對手外，其實攻守都打出了一貫水平，落敗只怪對方打得更好，在下一仗勢續缺少杜蘭特及是役傷出的伊古達拉下，依舊不會佔多少上風，若想有更大勝算，以上兩點都必須做得更好。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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