體育
下一篇 上一篇

【世青盃：有片】挪威前鋒入9球破紀錄　洪都拉斯吞12蛋　父曾被堅尼踢斷腳 (21:07)

世青盃C組今晨舉行最後一輪分組賽，挪威U20代表隊以12：0大勝有兩人被逐的洪都拉斯U20代表隊成為焦點，陣中效力奧地利球會薩爾斯堡紅牛的18歲小將艾寧夏蘭特更獨取9球，並打破世青盃的單場入球紀錄，助球隊取得第3名完成分組賽。

世青盃6組的首名及次名球隊將晉級16強，其餘4個席位將由成績較佳的第3位球隊取得，因此今屆賽事未嘗一勝的挪威隊非勝不可。面對同樣尚未開齋的洪都拉斯隊，挪威隊佔盡優勢，是役獨取9球的艾寧夏蘭特在7分鐘為球隊先開紀錄。在他攻入的9球當中，除1球為12碼外，其餘8球均在禁區內取得，包括闖入禁區射近柱入網，以及接應隊友開出角球頭槌頂入。雖然挪威隊是役大勝，但最終能否以4支最佳第3名球隊的身份晉級16強，將視乎E及F兩組最後一輪分組賽。他們必須寄望E組的巴拿馬隊對沙地阿拉伯隊不勝，及F組的葡萄牙隊不敵南非隊，才能晉級16強。

值得一提的是，現年18歲的艾寧夏蘭特，是曾效力曼城及列斯聯的中場夏蘭特之子，後者最為人熟悉的，是與曼聯名宿堅尼的不和。1998年，當時效力列斯聯的夏蘭特在英超對曼聯時，被堅尼粗野攔截，致十字韌帶當場斷裂，5年後更因無法完全康復宣布掛靴。

相關片段https://www.youtube.com/watch?v=Q9IMWJRdjzU&feature=youtu.be

相關報道：【NBA】ViuTV宣布直播總決賽全部賽事　香港球迷連同收費平台多達3種選擇收看

相關報道：【NBA球評】速龍「賭博獲利」　總決賽不論勝負已取成功球季　利安納去留變數料大增（文：TD）

相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 世青盃 挪威隊 艾寧夏蘭特 洪都拉斯隊

上 / 下一篇新聞

【歐聯決賽】沙拿擺脫上屆傷出陰影　冀與卡尼交鋒為紅軍爭標
【歐聯決賽】沙拿擺脫上屆傷出陰影　冀與卡尼交鋒為紅軍爭標
【歐聯決賽】普捷天奴奇招凝聚熱刺　率軍走火炭練膽　申請後備兵齊拍賽前合照
【歐聯決賽】普捷天奴奇招凝聚熱刺　率軍走火炭練膽　申請後備兵齊拍賽前合照
【雷耶斯車禍亡】亨利網上悼阿仙奴舊戰友　歐聯決賽前辦默哀儀式
【雷耶斯車禍亡】亨利網上悼阿仙奴舊戰友　歐聯決賽前辦默哀儀式
【足球】前西班牙國腳雷耶斯車禍喪生　終年35歲
【足球】前西班牙國腳雷耶斯車禍喪生　終年35歲
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹中國站混雙摘銀　下周二回師主場衝金
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹中國站混雙摘銀　下周二回師主場衝金
【跳馬王子】石偉雄再闖世界挑戰盃決賽　放下衝第2金壓力專注新動作
【跳馬王子】石偉雄再闖世界挑戰盃決賽　放下衝第2金壓力專注新動作
【港超】陳廣豪偕查維斯加盟冠忠南區   下季組新進攻組合
【港超】陳廣豪偕查維斯加盟冠忠南區   下季組新進攻組合
【歐聯決賽】港超球星大多撐利物浦封王　熱刺球迷林嘉緯：紅軍反勝巴塞具冠軍相
【歐聯決賽】港超球星大多撐利物浦封王　熱刺球迷林嘉緯：紅軍反勝巴塞具冠軍相
【NBA球評】速龍「綠葉」挺身而出　教練運籌帷幄成致勝關鍵
【NBA球評】速龍「綠葉」挺身而出　教練運籌帷幄成致勝關鍵
【歐聯決賽】艾利臣為卡利奧斯上屆嚴重失誤感同情難過
【歐聯決賽】艾利臣為卡利奧斯上屆嚴重失誤感同情難過
【NBA總決賽：有片】施亞琴 加素爾發威　速龍贏118：109　勇士近5年首戰首次告負
【NBA總決賽：有片】施亞琴 加素爾發威　速龍贏118：109　勇士近5年首戰首次告負
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹連退日本朝鮮組合　中國站混雙坐銀望金
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹連退日本朝鮮組合　中國站混雙坐銀望金
【意甲】干地任國米新帥劍指歐聯　疑揶揄舊東家祖雲
【意甲】干地任國米新帥劍指歐聯　疑揶揄舊東家祖雲
【NBA】總決賽周五開戰　勇士作客速龍誓響頭炮　缺杜蘭特爭6連勝
【NBA】總決賽周五開戰　勇士作客速龍誓響頭炮　缺杜蘭特爭6連勝
【世界女排聯賽】星級主攻朱婷首度打足全場 「朱袁張」40分助中國隊澳門站稱后
【世界女排聯賽】星級主攻朱婷首度打足全場 「朱袁張」40分助中國隊澳門站稱后
【歐霸球評】冰封三尺非一日之寒　阿仙奴看不到希望　看不到將來（文：TD）
【歐霸球評】冰封三尺非一日之寒　阿仙奴看不到希望　看不到將來（文：TD）
【足球】韓國U18球員贏中國隊踩獎盃慶祝遭譴責　球隊今道歉
【足球】韓國U18球員贏中國隊踩獎盃慶祝遭譴責　球隊今道歉
【歐霸】施治倒戈失4球黯然掛靴　澄清約滿後再決定前程
【歐霸】施治倒戈失4球黯然掛靴　澄清約滿後再決定前程
【歐霸】車路士挫阿仙奴再奪歐霸　夏薩特梅開二度 賽後道別
【歐霸】車路士挫阿仙奴再奪歐霸　夏薩特梅開二度 賽後道別