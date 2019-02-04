【世青盃：有片】挪威前鋒入9球破紀錄　洪都拉斯吞12蛋　父曾被堅尼踢斷腳 (21:07)

世青盃6組的首名及次名球隊將晉級16強，其餘4個席位將由成績較佳的第3位球隊取得，因此今屆賽事未嘗一勝的挪威隊非勝不可。面對同樣尚未開齋的洪都拉斯隊，挪威隊佔盡優勢，是役獨取9球的艾寧夏蘭特在7分鐘為球隊先開紀錄。在他攻入的9球當中，除1球為12碼外，其餘8球均在禁區內取得，包括闖入禁區射近柱入網，以及接應隊友開出角球頭槌頂入。雖然挪威隊是役大勝，但最終能否以4支最佳第3名球隊的身份晉級16強，將視乎E及F兩組最後一輪分組賽。他們必須寄望E組的巴拿馬隊對沙地阿拉伯隊不勝，及F組的葡萄牙隊不敵南非隊，才能晉級16強。

值得一提的是，現年18歲的艾寧夏蘭特，是曾效力曼城及列斯聯的中場夏蘭特之子，後者最為人熟悉的，是與曼聯名宿堅尼的不和。1998年，當時效力列斯聯的夏蘭特在英超對曼聯時，被堅尼粗野攔截，致十字韌帶當場斷裂，5年後更因無法完全康復宣布掛靴。

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