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【NBA總決賽：有片】施亞琴 加素爾發威　速龍贏118：109　勇士近5年首戰首次告負 (17:31)

NBA總決賽首戰，速龍憑利安納及兩大內線主將施亞琴及馬克加素爾合轟75分下，主場以118：109擊敗衛冕的勇士，場數領先1：0。

首次殺入總決賽寫下加拿大籃壇歷史的速龍，今早首節末段起未再落後，雖然主將利安納被對手嚴防夾擊，全場14投僅5中入23分，不過一眾隊友表現出色，其中大前鋒施亞琴手感火熱，全場17投14中，攻入全隊最高的32分。而中鋒馬克加素爾雖在末段6犯離場，但全場攻守表現出色，全場10投6中攻入今季個人季後賽新高20分。至於後備奇兵雲維列特延續上圈鬥公鹿的佳態，8投5中入15分，最終球隊以118：109擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里取34分的勇士，場數領先1：0。

賽後施亞琴坦言是役手感佳，更不忘感謝現場球迷的熱烈打氣，形容球迷對他們的支持「達到瘋狂狀態」。而利安納則指：「勇士是一支很好的團隊，有高智商及天才的球員，但我們知道他們也是人，己隊絕對有能力去挑戰他們。」

事實上，這是勇士連續5年殺入總決賽以來，首於第一戰落敗。陣中球星基利湯臣指：「我們的目標是在首兩戰作客至少贏一場，因此我們仍會為目標進發，我相信己隊將會作出回應。」而祖利蒙特格連坦言球隊是役發揮不理想，相信球隊會不斷進步。

值得一提的是，勇士中鋒卡辛斯今役傷癒復出但僅上陣8分鐘入3分，而伊古達拉是役左腳觸傷舊患退下火線，傷勢未明。至於續缺陣的杜蘭特則料仍未能趕及在香港時間下周一早上的第2戰復出。

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