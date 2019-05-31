【意甲】干地任國米新帥劍指歐聯　疑揶揄舊東家祖雲 (14:06)

意大利傳媒報道干地與球會簽約3年，年薪1200萬歐元（約1.05億港元）。國米曾在前帥摩連奴帶領下於2010年連贏意甲、意大利盃及歐聯。會方新聞稿稱：「干地與藍黑軍挑戰一樣，是繼續前進，引領國米回到歐洲足球頂峰。」國米今季歐聯分組賽因對賽不及打進決賽的熱刺而出局，但在意甲煞科戰險勝安玻里，保住聯賽第4，可進軍下季歐聯。

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干地說，在人生新一頁將努力取得國際米蘭主席張康陽信任，更疑似揶揄舊東家祖雲達斯：「我選擇國際米蘭是因為球會基礎及野心兼備，我被球會運作透明和重返高峰的決心打動。」有傳祖雲曾邀請干地回巢執教，最終未能成事。據報，曾與干地在祖雲共事、現國米行政總裁馬路達是藍黑軍成功聘請干地的關鍵人物。

7月滿50歲的干地在球員時代曾效祖雲達斯13年，亦分別執教過巴里、阿特蘭大、錫耶納等意國球會。2011年回祖雲後連奪3屆意甲冠軍，轉而執教意大利國家隊，但3年前歐國盃8強出局後離開，並加盟車路士，隨即贏得英超冠軍，但上年底被解僱，並與對方就此事對簿公堂，本月勝訴。

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