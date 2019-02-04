【NBA】總決賽周五開戰　勇士作客速龍誓響頭炮　缺杜蘭特爭6連勝 (22:53)

速龍vs.勇士 體通天下、ViuTV 99台 周五早上09：00直播

勇士主教練卡爾早前已表明杜蘭特缺陣首戰，後者有隨勇士作客多倫多，但7場4勝制下，最快也只能在本港時間下周一早上的第2戰復出。自杜蘭特月初對火箭的西岸準決賽拉傷小腿後，勇士進攻似更見流暢，擊退火箭後再連續4場橫掃拓荒者，「咖哩仔」史堤芬居里及基利湯臣每場起手次數均逾20次，基本分擔得分重任。而格連亦連續兩場取「三雙」，季後賽場均13.6分、9.9個籃板及8.2次助攻，更是遠勝常規賽，上周亦與K湯臣入選最佳防守二隊，以表現回應今季狀態下滑批評。

那麼勇士是否沒杜蘭特更好？有傳在去年對快艇的敗仗後，格連便曾辱罵對方，叫對方執包袱，結果被會方罰停賽。他早前再談及這事：「我與KD關係良好。在11月是有過一些事，我與很多身邊親密的朋友，都曾有爭執過。但經過艱難後更能認識對方。」他續指球隊未來數仗需要杜蘭特完成3連霸，前教練馬克積遜亦說不要雞蛋裏挑骨頭，稱無論勇士是否奪冠，杜蘭特都會是隊史中偉大的球員，美媒也普遍認同缺杜蘭特的勇士沒變強，但其上陣亦未到主宰成敗的程度。

另一邊廂，速龍則由利安納領軍，接連擊退76人及公鹿首晉總決賽，有常規賽往績支持。他們在去年尾兩度擊敗勇士，但時值對手低潮兼居里剛傷癒，中鋒伊巴卡認為球隊要應付勇士球員靈活走位，防守在未來數仗將受考驗：「簡單來說是不能偷懶。一旦放鬆，給他們手感，那便會是漫長的夜晚。」

NBA總決賽賽程（香港時間）：

日期 開賽時間 賽事

5月31日早上9時 多倫多速龍vs.金州勇士

6月3日早上8時 多倫多速龍vs.金州勇士

6月6日早上9時 金州勇士vs.多倫多速龍

6月8日早上9時 金州勇士vs.多倫多速龍

6月11日早上9時 多倫多速龍vs.金州勇士（如需要）

6月14日早上9時 金州勇士vs.多倫多速龍（如需要）

6月17日早上8時 多倫多速龍vs.金州勇士（如需要）

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