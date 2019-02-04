體育
下一篇 上一篇

【NBA】總決賽周五開戰　勇士作客速龍誓響頭炮　缺杜蘭特爭6連勝 (22:53)

勇士沒有杜蘭特（KD）下連贏5場，提早9日備戰NBA總決賽。近仗除了「浪花兄弟」，祖利蒙特格連同樣因KD缺陣受益，入選聯盟最佳防守二隊的他，將乘季後賽勇態，為勇士追逐3連霸。東岸冠軍速龍則背上加拿大籃壇榮辱，力爭隊史首冠。

速龍vs.勇士 體通天下、ViuTV 99台　周五早上09：00直播

勇士主教練卡爾早前已表明杜蘭特缺陣首戰，後者有隨勇士作客多倫多，但7場4勝制下，最快也只能在本港時間下周一早上的第2戰復出。自杜蘭特月初對火箭的西岸準決賽拉傷小腿後，勇士進攻似更見流暢，擊退火箭後再連續4場橫掃拓荒者，「咖哩仔」史堤芬居里及基利湯臣每場起手次數均逾20次，基本分擔得分重任。而格連亦連續兩場取「三雙」，季後賽場均13.6分、9.9個籃板及8.2次助攻，更是遠勝常規賽，上周亦與K湯臣入選最佳防守二隊，以表現回應今季狀態下滑批評。

那麼勇士是否沒杜蘭特更好？有傳在去年對快艇的敗仗後，格連便曾辱罵對方，叫對方執包袱，結果被會方罰停賽。他早前再談及這事：「我與KD關係良好。在11月是有過一些事，我與很多身邊親密的朋友，都曾有爭執過。但經過艱難後更能認識對方。」他續指球隊未來數仗需要杜蘭特完成3連霸，前教練馬克積遜亦說不要雞蛋裏挑骨頭，稱無論勇士是否奪冠，杜蘭特都會是隊史中偉大的球員，美媒也普遍認同缺杜蘭特的勇士沒變強，但其上陣亦未到主宰成敗的程度。

另一邊廂，速龍則由利安納領軍，接連擊退76人及公鹿首晉總決賽，有常規賽往績支持。他們在去年尾兩度擊敗勇士，但時值對手低潮兼居里剛傷癒，中鋒伊巴卡認為球隊要應付勇士球員靈活走位，防守在未來數仗將受考驗：「簡單來說是不能偷懶。一旦放鬆，給他們手感，那便會是漫長的夜晚。」

NBA總決賽賽程（香港時間）：

日期　開賽時間　賽事

5月31日早上9時　多倫多速龍vs.金州勇士

6月3日早上8時　多倫多速龍vs.金州勇士

6月6日早上9時　金州勇士vs.多倫多速龍

6月8日早上9時　金州勇士vs.多倫多速龍

6月11日早上9時　多倫多速龍vs.金州勇士（如需要）

6月14日早上9時　金州勇士vs.多倫多速龍（如需要）

6月17日早上8時　多倫多速龍vs.金州勇士（如需要）

其他報道：【NBA】ViuTV宣布直播總決賽全部賽事　香港球迷連同收費平台多達3種選擇收看

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 nba總決賽 勇士 速龍 體通天下 居里 格連 利安納

上 / 下一篇新聞

【歐聯決賽】港超球星大多撐利物浦封王　熱刺球迷林嘉緯：紅軍反勝巴塞具冠軍相
【歐聯決賽】港超球星大多撐利物浦封王　熱刺球迷林嘉緯：紅軍反勝巴塞具冠軍相
【世青盃：有片】挪威前鋒入9球破紀錄　洪都拉斯吞12蛋　父曾被堅尼踢斷腳
【世青盃：有片】挪威前鋒入9球破紀錄　洪都拉斯吞12蛋　父曾被堅尼踢斷腳
【NBA球評】速龍「綠葉」挺身而出　教練運籌帷幄成致勝關鍵
【NBA球評】速龍「綠葉」挺身而出　教練運籌帷幄成致勝關鍵
【歐聯決賽】艾利臣為卡利奧斯上屆嚴重失誤感同情難過
【歐聯決賽】艾利臣為卡利奧斯上屆嚴重失誤感同情難過
【NBA總決賽：有片】施亞琴 加素爾發威　速龍贏118：109　勇士近5年首戰首次告負
【NBA總決賽：有片】施亞琴 加素爾發威　速龍贏118：109　勇士近5年首戰首次告負
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹連退日本朝鮮組合　中國站混雙坐銀望金
【乒乓世巡賽】黃鎮廷/杜凱琹連退日本朝鮮組合　中國站混雙坐銀望金
【意甲】干地任國米新帥劍指歐聯　疑揶揄舊東家祖雲
【意甲】干地任國米新帥劍指歐聯　疑揶揄舊東家祖雲
【世界女排聯賽】星級主攻朱婷首度打足全場 「朱袁張」40分助中國隊澳門站稱后
【世界女排聯賽】星級主攻朱婷首度打足全場 「朱袁張」40分助中國隊澳門站稱后
【歐霸球評】冰封三尺非一日之寒　阿仙奴看不到希望　看不到將來（文：TD）
【歐霸球評】冰封三尺非一日之寒　阿仙奴看不到希望　看不到將來（文：TD）
【足球】韓國U18球員贏中國隊踩獎盃慶祝遭譴責　球隊今道歉
【足球】韓國U18球員贏中國隊踩獎盃慶祝遭譴責　球隊今道歉
【歐霸】施治倒戈失4球黯然掛靴　澄清約滿後再決定前程
【歐霸】施治倒戈失4球黯然掛靴　澄清約滿後再決定前程
【歐霸】車路士挫阿仙奴再奪歐霸　夏薩特梅開二度 賽後道別
【歐霸】車路士挫阿仙奴再奪歐霸　夏薩特梅開二度 賽後道別
【歐霸決賽】「英超內訌」5大看點　倒戈告別成話題
【歐霸決賽】「英超內訌」5大看點　倒戈告別成話題
【世界女排聯賽】千禧後李盈瑩發威取15分　中國隊澳門站兩連勝
【世界女排聯賽】千禧後李盈瑩發威取15分　中國隊澳門站兩連勝
【F1】3屆世界冠軍羅達出殯　咸美頓等各界名人送別車神
【F1】3屆世界冠軍羅達出殯　咸美頓等各界名人送別車神
【歐霸決賽】施治倒戈車路士後掛靴　艾馬利避談正選門將誰屬
【歐霸決賽】施治倒戈車路士後掛靴　艾馬利避談正選門將誰屬
【歐霸決賽】車路士賽前操練疑再內訌　沙利暴怒踢帽離場
【歐霸決賽】車路士賽前操練疑再內訌　沙利暴怒踢帽離場