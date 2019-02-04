【世界女排聯賽】星級主攻朱婷首度打足全場 「朱袁張」40分助中國隊澳門站稱后 (21:57)

中國隊在兩天澳門站連勝泰國隊及比利時隊，但剛從土耳其歸隊不久的主攻朱婷，只在首戰短暫登場，但今晚煞科迎戰韓國隊強陣出擊，由奧運冠軍功臣朱婷、袁心玥及張常寧正選，配合龔翔宇及小將楊涵玉。首局這支東道主初段一度與對手拉鋸，在第二次技術暫停後站穩陣腳拉開比數，終以25：21拔頭籌。緊接郎家軍再大勝25：12、25：11，以直落3局輕取韓國隊，錄得澳門站3連捷，經兩站後以6戰4勝暫居聯賽總成績第5位。

朱婷歸隊後首度打足3局，全場獨取11分，張常寧及袁心玥更有17及12分進帳。前者獲頒銀河娛樂之星我最喜愛球員，明早拉隊轉戰香港站前，表示終見中國女排打出風格。中國隊在賽後記者會，獲敵軍韓國隊教練及隊長，大讚為世界最佳球隊，該隊意籍教練被記者要求與郎平合照時，更笑稱等了這機會20年。不過，郎平應對時一貫淡然：「對手防守和發球，是我們必須學習及改善。近期我們集中精力試陣，希望可以盡快磨合最佳陣容。」她又表示，中國隊將以原班人馬來港，在紅館轉戰下周二起一連3天的香港站賽事。

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