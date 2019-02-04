【歐霸球評】冰封三尺非一日之寒　阿仙奴看不到希望　看不到將來（文：TD） (21:02)

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25年未曾在歐洲賽封王，15年未曾在英超奪冠，阿仙奴今晨在歐霸慘負1：4予車路士後，又一次經歷令人失望的球季。賽後領隊艾馬利表示，對下季的前景仍感樂觀，但事實又是否如此？相信有一定年資的阿仙奴球迷都心裏有數，陣中部分球員名不符實，踢不出外界預期的水平，甚至連比賽態度及拼搏精神都有問題，利物浦早前在歐聯4強次回合踢出來的態度大家應該都還記憶猶新。這種不死精神，究竟多少阿仙奴球員可以比擬？若紅軍的比賽態度是正面教材，今晨阿仙奴正好是一個反面教材。

此外，在如今轉會市場猶如軍備競賽下，即使兵工廠盈利豐厚，班主高安基依舊守財，早前便盛傳球隊若未能取得下季歐聯資格，轉會費只有4000萬鎊（約3.97億港元），這價錢若希望簽下市場上的頂級球星，就如今時今日香港打工仔想買樓一樣，不切實際。就拿「Big6」的簽人（中高價位球員）作例子，利物浦簽拿比基達是5400萬鎊（約5.36億港元），車路士簽佐真奴費路也要5130萬鎊（約5.09億港元）。正所謂「冰封三尺非一日之寒」，今晨一戰阿仙奴後備席竟有多名欠缺一隊經驗的小將列席，有即戰力的球員欠逢，已足證資金不足下，陣容深度明顯出現了問題。難道球迷會相信艾馬利所言，因為阿仙奴是傳統勁旅，就能吸引好球員加盟（或許只有薛耶治會肯）？ 甚至有魅力能令其他球會願意收少一截轉會費割愛？

球員比賽態度參差，人腳難以革新，實力難以昇華，相比起近年同樣沉淪的曼聯，至少對方有的是資源，要翻身或許不用很長時間，但阿仙奴呢？作為阿迷的筆者看不到希望，看不到將來。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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