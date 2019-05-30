【歐霸】施治倒戈失4球黯然掛靴　澄清約滿後再決定前程 (11:41)

施治今仗續力壓賓特尼奴任正選兼倒戈，作出4次撲救，但阿仙奴後防多次被夏薩特等禁區內起腳，下半場23分鐘內失4球，無緣冠軍而掛靴。他完場一度流淚，說道：「當你的告別戰是場決賽，總有很多壓力，與車路士有關的猜測。我已竭盡所能，回望這天亦不會後悔，除了一整季努力沒有收穫的這一點。」

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37歲的施治是捷克國家隊上陣次數最多的球員，在國內班霸柏辛域陀尼亞接受青訓，曾效力布拉格斯巴達及雷恩。他於2004年加盟車路士，是「藍戰士」於英超4度封王及2012年首奪歐聯的功臣。2006年一次與對手相撞，施治險頭骨骨裂喪命，亦令他之後長期戴保護頭套比賽。他2015年轉投阿仙奴，但近月有傳他季尾掛靴後，將回車路士出任體育總監，引來球迷猜測。他再作澄清：「6月30日前，我還是阿仙奴的球員。人們都忘記了我說過，在此之前，我不會決定後路。」除了施治，今仗沒有上陣的中場艾朗藍斯及前鋒韋碧克，亦於今夏約滿離隊，前者將轉投意甲祖雲達斯。

阿仙奴落敗得亞軍後亦連續3季錯失歐聯參賽資格，以及巨額獎金，削弱球會今夏收購球員的議價能力。艾馬利賽後表示，阿仙奴對很多球員仍有吸引力，而球隊年輕球員將繼續成長，希望來年再作衝擊。