【歐霸】車路士挫阿仙奴再奪歐霸　夏薩特梅開二度 賽後道別 (09:27)

夏薩特在頒獎前接受電視台訪問，表示一切將於未來數日落實：「現在取決於兩間球會，我只是在等待。」

有傳這名28歲比利時國腳將在今夏轉會西甲皇家馬德里，而他今日的兩入球一助攻，或完美結束7年「藍戰士」生涯。夏薩特說：「我想這是再見，但沒有人能預測足球世界。我以前的夢想是踢英超，而我已在世上其中一間大球會，做了這件事7年，可能是時候作新挑戰。」車路士領隊沙利則再承認對方有意離隊，又形容球員下半場更有勇氣進攻。

車路士與阿仙奴今晨會師阿塞拜彊首都巴庫，賽前傳有傷的車路士中場尼高路簡迪最終正選上陣。而半場亦以車路士攻勢較多，但為阿仙奴把關的倒戈門將施治力保不失，格列沙卡遠射中楣亦未為兵工廠領先。今場另一倒戈球員，車路士前鋒基奧特則易邊後插水式頭槌先開紀錄。

比賽及後12分鐘內出現4個入球，令勝負沒有懸念。柏度洛迪古斯及夏薩特先後建功，即使阿仙奴後備伊禾比曾射入世界波追近，但「夏神」再近門撞入，72分鐘奠定車路士贏4：1，繼2013年後再度捧起歐霸獎盃，來年將以種子身分參戰歐聯，兵工廠則連續3年失落歐聯參賽資格。車路士奪冠亦令法甲季軍里昂直入來季歐聯分組賽。

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