【歐霸決賽】「英超內訌」5大看點　倒戈告別成話題 (22:40)

車路士vs.阿仙奴 now643台、有線616/656台、無綫myTVSuper303台 周四凌晨03：00直播

1. 施治掛靴前告別作能否正選登場？

37歲捷克頭套門神施治季尾高掛手套，結束長達20年的球員生涯。自兵工廠打入歐霸淘汰賽階段以來，都以施治正選，然而領隊艾美利在賽前記招上，卻未有作任何保證，會起用施治還是賓特尼奴作決賽正選門將，令今季為阿仙奴共上陣21仗的施治，能否在歐霸決賽倒戈舊主車路士作最後探戈，成為疑問。

2. 沙利光榮告別抑或敗走離場？

意大利籍領隊沙利首季執教車路士，即協助藍戰士取得英超季軍兼殺入歐霸盃決賽，然而任內問題不斷，屢傳將帥不和、戰術及陣式備受批評等，又發生過門將阿列沙巴拿加拒被換出的風波，賽前又傳出大衛雷斯及希古恩在操練有口角，沙利更聲稱因未能練死球戰術而踢帽泄憤。難怪最近盛傳沙利已退堂求去，下季重返意甲接掌祖雲達斯，亦有報道拍攝到，車路士及祖雲達斯高層在意大利會面，令傳聞甚囂塵上。

3. 夏薩特最後一戰？

車路士最大球星夏薩特，在藍戰士生涯似乎步入倒數階段，盛傳來季將高價轉戰西甲皇家馬德里尋求新挑戰。而這28歲比利時隊中場，亦一直對轉會皇馬傳聞支吾以對，但毫無疑問的是，他相當希望以一個冠軍錦標，為效力7季的車路士劃上圓滿句號。

4. 歐霸盃=艾馬利盃？

阿仙奴自1900年代起，4次打入歐洲盃賽決賽卻鎩羽而歸，但今次在歐霸盃舞台上，卻有這盃賽專家的艾馬利領軍，且看能否協助兵工廠打破無冕宿命。事關這西班牙籍教頭，曾在2014至16年率領西維爾三奪歐霸盃，因而一度被球迷笑言歐霸盃就像是「艾馬利盃」，加上阿仙奴今季在英超只列第5位，來季欲取得歐聯分組賽入場券，揚威歐霸將成唯一途徑。論往績阿仙奴略佔優，近6次交手2勝3和1負，而在2015年社區盾及2017年足總盃決賽，兵工廠皆笑到最後，在法定時間內擊敗車路士。

5. 基奧特倒戈做「藍血人」

除了阿仙奴門將施治倒戈舊主，另邊廂也有車路士前鋒基奧特倒戈前東家。去年1月，「銀河唯一」基奧特仍屬阿仙奴球員，如今卻大有機會正選，挑戰射破舊主大門。這名32歲法國隊中鋒，在今屆歐霸盃已攻入10球，效率驚人，並跟法蘭克福前鋒盧基祖傑並列射手榜首位，今仗只要多入一球，即獨享應屆歐霸神射手榮譽。他在賽前表示，享受跟曾效力的球會對決，又形容自己現在的血液已「染藍」，「就像在國家隊般，藍色很適合我。」

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