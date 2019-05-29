【歐霸決賽】車路士賽前操練疑再內訌　沙利暴怒踢帽離場 (15:47)

車路士今晨在比賽場地——巴庫奧林匹克球場作最後一課練習，據報在這節練習中，雷斯與希古恩多次爭球時有身體碰撞，及後口角。沙利曾介入，之後卻在場邊摔下兼踢走自己的棒球帽，走入球員通道。

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此事令人再聯想球隊是否自聯賽盃決賽後，再現內訌，但球會發言人說：「沙利的行為與球員無關，只是因為在最後15分鐘，傳媒繼續留守而未能練習罰球戰術。」沙利近期盛傳離隊加盟祖雲達斯，但他表示要繼續專注決賽，在操練前的記者會又說：「現在我很喜歡他們，因為我有22個出色的球員，當然我也考慮到對英超的熱愛。」他又指尼高路簡迪上陣機會一半半，但這名28歲中場之後未能完成整課操練，難在明晨上陣。

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