【歐霸決賽】車路士賽前操練疑再內訌　沙利暴怒踢帽離場 (15:47)

車路士今晨在比賽場地——巴庫奧林匹克球場作最後一課練習,據報在這節練習中,雷斯與希古恩多次爭球時有身體碰撞,及後口角。沙利曾介入,之後卻在場邊摔下兼踢走自己的棒球帽,走入球員通道。

此事令人再聯想球隊是否自聯賽盃決賽後,再現內訌,但球會發言人說:「沙利的行為與球員無關,只是因為在最後15分鐘,傳媒繼續留守而未能練習罰球戰術。」沙利近期盛傳離隊加盟祖雲達斯,但他表示要繼續專注決賽,在操練前的記者會又說:「現在我很喜歡他們,因為我有22個出色的球員,當然我也考慮到對英超的熱愛。」他又指尼高路簡迪上陣機會一半半,但這名28歲中場之後未能完成整課操練,難在明晨上陣。

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡

Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2019