【歐霸決賽】米希達利恩因政治因素無緣隨隊　阿仙奴申請訓練服印名支持被拒 (23:28)

據報阿仙奴在確認米希達利恩不隨隊參戰後，向歐洲足協申請在賽前訓練服印上其名字以表支持，但這提議最終被否決，並禁止「兵工廠」在此仗發放任何有關支持米希達利恩的事宜。外界料歐洲足協否決這次提議，皆因不希望在當地挑起爭議，為賽事帶來不安定因素。

事實上，亞美尼亞與阿塞拜疆在「納戈爾諾—卡拉巴赫共和國」（簡稱納卡）的領土爭議已有逾百年歷史，該地雖原屬亞美尼亞管治區域，但在俄羅斯帝國被蘇聯取代後，當時分別宣布獨立的亞美尼亞與阿塞拜疆，便為納卡的主權發生武裝衝突。而兩國其後被蘇聯吞併，蘇聯政府將納卡歸入阿塞拜疆管治範圍。不過隨着蘇聯於80年代醞釀改革（終在1991年解體），納卡當地政府曾自行舉行公投，宣布該地回歸亞美尼亞 (其後再公投獨立成國)。惟公投不被阿塞拜疆承認之餘，兩國亦在這段時期發生長達6年的戰爭，而雙方在1994年簽下停火協議至今，但關係一直緊張。

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